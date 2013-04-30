بازسازی 1200 واحد مسکونی زلزله زده آذربایجان شرقی توسط بنیاد مسکن مازندران

سید مجید هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران، مسئولیت بازسازی هزار و 960 واحد خسارت دیده را بر عهده گرفته که تاکنون توانسته بازسازی هزار و 200 واحد را به اتمام برساند و مابقی در حال انجام است.

وی به زمان اتمام ساخت همه واحدها اشاره کرد و گفت: امیدواریم با توجه به شرایط مساعد جوی و تلاش اکیپ های مستقر در استان، ساخت مابقی واحدها تا پایان تیرماه 92 اتمام و به صاحبان این واحدها تحویل داده شود.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران، به میزان تسهیلات ارائه شده به متقاضیان خسارت دیده اشاره کرد و گفت: با توجه به عنایات ویژه مقام معظم رهبری و دولت مبلغ 14 میلیون تومان تسهیلات بازسازی و دو میلیون تومان کمک بلاعوض به خسارت دیدگان هر واحد مسکونی اعطا شد.