به گزارش خبرگزاری مهر، عصر امروز محمد جهاد اللحام رئیس مجلس سوریه در صدر هیات پارلمانی با سعید جلیلی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با محکوم کردن انفجارات تروریستی اخیر در دمشق، این اقدامات را نشانه استیصال گروه های تروریستی و موجب تنفر روز افزون ملت سوریه وافکار عمومی جهان از حامیان این اقدامات دانست.

جلیلی در این دیدار با تاکید بر وظیفه جامعه جهانی برای به حداقل رساندن رنج مردم سوریه افزود: تحریم ها و اقدامات تروریستی کور مردم بی دفاع را هدف گرفته است واین نشان دهنده دروغ آشکار دشمنان سوریه در ادعای حمایت از مردم این کشور است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: با بستر سازی مناسب برای شکل گیری گفتگوهای ملی و مشارکت توده های مردم در مقابله با رویکرد مسلحانه دشمنان می توان به راه حل پایدار در تثبیت امنیت و آرامش دست یافت.

همچنین در این دیدار محمد جهاد اللحام رئیس مجلس سوریه ضمن تشکر از مواضع و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در پشتیبانی از ملت سوریه تاکید کرد: امروز تروریست جهانی علیه سوریه در حال فعالیت است و برخوردهای دوگانه کشورهای غربی با موضوع تروریسم سندی بر ادعاهای واهی آنان در حمایت از حقوق بشر است.