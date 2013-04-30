400 کانون فرهنگی و هنری مساجد کهگیلویه و بویراحمد در طرح اوقات فراغت مشارکت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا قاسمی بعدازظهر سه شنبه در نشست ستاد اوقات فراغت استان افزود: اوقات فراغت از دغدغه ‌های مسئولان و حتی خانواده‌ ها در طول سال به ویژه ایام تابستان است که باید بر اساس نیازها و خواسته‌ های جوانان شکل بگیرد.

وی بیان داشت: اجرای طرح اوقات فراغت از سوی این دبیرخانه در سال‌ جاری به عنوان یکی از طرح‌ های کلان، کلیدی و مهم است که باید به نحو مطلوب و به بهترین شکل ممکن اجرا شود.

حجت الاسلام قاسمی اظهار داشت: باید از همه امکانات برای برگزاری این کلاسها استفاده شود.

وی افزود: غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان نیازمند برنامه ریزی هدفمند و اصولی است.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان تصریح کرد: آن استفاده در اسلام و در مبانی دینی و مبانی اخلاقی و همچنین در قرآن و احادیث تاکید فراوانی به غنی ‌سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان شده است.

قاسمی بیان داشت: یکی از عوامل موفقیت در اجرای برنامه ‌های اوقات فراغت، محتوا بخشیدن به برنامه ‌های دبیرخانه کانون های مساجد استان است.

وی اظهار داشت: با توجه به پتانسیل‌ ها و قابلیت ‌های جامعه ایرانی، توانمندی و ظرفیت‌ های خاصی در اجرای طرح اوقات فراغت وجود دارد.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته فعالیت های اوقات فراغت در سطح کانون های مساجد این شهرستان متنوع تر از سال های گذشته برگزار می شود.

حجت الاسلام قاسمی افزود: امید است این برنامه ها زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای جوانان و نوجوانان به ویژه در مناطق محروم و دورافتاده این استان را فراهم آورد.

وی یادآور شد: این طرح با هدف جذب حداکثری اقشار مردم به ویژه کودکان و نوجوانان به فضای معنوی مساجد و غنی سازی اوقات فراغت اقشار مردم در سطح کانون های مساجد این استان برگزار می شود.