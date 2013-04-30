بزرگترین کارخانه تمام اتوماتیک آسفالت استان سمنان در دامغان افتتاح شد

مسلم نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به افتتاح بزرگترین کارخانه 160 تنی آسفالت استان سمنان در شهرستان دامغان اظهار داشت: این میزان آسفالت در هر ساعت به صورت تمام اتوماتیک انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه این کارخانه آسفالت مجهز به فیلتر تصفیه هوای خشک و سیستم غبارگیری است و هیچ گونه آلایندگی زیست محیطی ندارد، اضافه کرد: سه گانه سوز بودن، سرعت تولید بالا، دوجداره بودن لوله های سوخت برای صرفه جویی در مصرف سوخت گازوئیل و مازوت از مهمترین مزایای این کارخانه است.

شهردار دامغان با بیان اینکه برای نصب و راه اندازی کارخانه آسفالت دامغان، مبلغ هفت میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی شهرداری دامغان هزینه شده است، گفت: این کارخانه برای 100 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقییم شغل ایجاد کرده است.