  1. استانها
  2. سمنان
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۸:۱۸

با 7 میلیارد ریال اعتبار/

بزرگترین کارخانه تمام اتوماتیک آسفالت استان سمنان در دامغان افتتاح شد

بزرگترین کارخانه تمام اتوماتیک آسفالت استان سمنان در دامغان افتتاح شد

دامغان – خبرگزاری مهر: شهردار دامغان گفت: بزرگترین کارخانه تمام اتوماتیک آسفالت استان سمنان در شهرستان دامغان به بهره برداری رسید.

مسلم نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به افتتاح بزرگترین کارخانه 160 تنی آسفالت استان سمنان در شهرستان دامغان اظهار داشت: این میزان آسفالت در هر ساعت به صورت تمام اتوماتیک انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه این کارخانه آسفالت مجهز به فیلتر تصفیه هوای خشک و سیستم غبارگیری است و هیچ گونه آلایندگی زیست محیطی ندارد، اضافه کرد: سه گانه سوز بودن، سرعت تولید بالا، دوجداره بودن لوله های سوخت برای صرفه جویی در مصرف سوخت گازوئیل و مازوت از مهمترین مزایای این کارخانه است.

شهردار دامغان با بیان اینکه برای نصب و راه اندازی کارخانه آسفالت دامغان، مبلغ هفت میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی شهرداری دامغان هزینه شده است، گفت: این کارخانه برای 100 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقییم شغل ایجاد کرده است.

کد مطلب 2044345

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها