بعضی ها اقتصاد مقاومتی را مثله کردند/ هفت میلیون تن گندم وارد کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین حسین زاده بحرینی بعد ازظهر سه شنبه در همایش اقتصاد مقاومتی محور حماسه سیاسی که در محل دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد عنوان کرد: خوش بینی به آینده چیز خوبی است که البته این خوش بینی برای برخی کوتاه مدت و برای برخی بلند مدت خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به سند چشم انداز کشور گفت: سند چشم انداز ایران دارای یک ویژگی است و تفاوتش با سند چشم انداز موجود در بقیه کشورها همانند تفاوت در بازی منچ و شطرنج است.

بحرینی با اشاره به عدم وجود عدد و رقم در سند چشم انداز کشور بیان کرد: در این سند چشم انداز آینده بر مبنای عدد و رقم نیست بلکه برمبنای رتبه کشورمان در بین کشورهای منطقه است.

وی افزود: طبق آمارهای موجود وضعیت کشور ما در زمینه مالیات خوب نیست و در حالی که این امر یکی از شاخصه های ایجاد فضای مناسب کسب و کار است و ما از این لحاظ در وضعیت مطلوبی به سر نمی بریم.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در یک مقایسه ای که انجام شده است در کشور امارات یک فرد تولید کننده در طول سال ذهنش فقط چهار مرتبه با مالیات درگیر می شود اما در ایران یک تولید کننده یا سرمایه گذار 24 مرتبه در طول سال درگیری ذهنی با مالیات پیدا می کند.

وی افزود: در انقلاب های مردمی که معمولا قشر مستضعف در آن نقش بسزایی دارند مسئولان کمتر از سرمایه گذار حمایت می کنند اما مقام معظم رهبری سال قبل را سال حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام گذاری کردند تا با بها دادن به سرمایه گذار تولید و اشتغال هم رشد پیدا کند.

برخی مدیران اقتصادی با تحریم ها همراهی می کنند

بحرینی اظهار کرد: باید نوع نگاهمان به مدیریت اقتصادی تغییر دهیم بعضی ها اقتصاد مقاومتی را مثله کرده اند و در جایی که اقتصاد مقاومتی را تبدیل می کنند به مقاومت اقتصادی نمی شود آن تعبیر درست را از آن استخراج کرد.

وی افزود: به برخی مدیران اقتصادی گفته ام که خجالت می کشم بگویم برخی با تحریم ها همراهی می کنند و یک نمونه ساده اش هم قضیه قیمت گذاری گندم در سال جاری است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: سال گذشته در حالی که کشور ما در تحریم قرار داشت یک مدیر اقتصادی ما می آید و گندم را نصف قیمت جهانی آن اعلام می کند.

وی افزود: هر ساله سیلوهای ما بین 12 تا 13 میلیون تنم گندم از کشاورزان تحویل می گرفتند اما سال گذشته این میزان به کمتر از سه میلیون تن رسید.

اقتصاد مقاومتی یعنی تبیین نگاه استراتژیک به مدیریت اقتصادی

بحرینی اظهار کرد: گندم بجای اینکه بیاید داخل سیلوهای ما رفت داخل یکسری مکان های غیر بهداشتی و بسیاری از آنها نیز تبدیل به خوراک دام شد.

وی افزود: گاهی با یک تصمیم غلط چند نقطه قوت ما تبدیل به چند نقطه ضعف می شود به گونه ای که ما سال گذشته مجبور شدیم هفت میلیون تن گندم وارد کنیم.

نماینده مردم مشهد و کلات تصریح کرد: امروز اقتصاد مقاومتی نیاز ضروری جامعه ما است و اقتصاد مقاومتی یعنی تبیین نگاه استراتژیک به مدیریت اقتصادی کشورمان و در واقع تغییر در نوع نگاهی که به بخی مسائل اقتصادی داریم.