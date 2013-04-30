واکنش به مسمومیت در دانشگاه الازهر/ وعده های مرسی به کارگران در آستانه روز جهانی کارگر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، منابع وابسته به ریاست جمهوری مصر اعلام کردند: محمد مرسی رئیس جمهوری مصر خواستار تحقیق فوری درباره حادثه مسمومیت 130 دانشجوی دانشگاه الازهر که دومین حادثه در یک مدت کوتاه به شمار می رود، شده است.

از سوی دیگر هشام قندیل نخست وزیر مصر از وزارت کشور خواست که درباره مسمومیت مجدد در میان دانشجویان الازهر تحقیق و عاملان آن را مجازات کند.

این در حالی است که دهها دانشجو اتوبانی در شهر نصر را در اعتراض به این حادثه بسته اند.

از سوی دیگر محمد مرسی طی سخنانی در آستانه روز جهانی کارگر وعده داد که در دوران زمامداری وی هیچ کارگری اخراج نشود. وی بر ضرورت توجه به تولید ملی در مصر و فراهم آوردن هزاران فرصت شغلی ظرف سه سال تاکید کرد.

از سوی دیگر شوقی علام مفتی مصر از صلیب سرخ خواست که در راستای کم کردن رنجهای مسلمانان میانمار اقدام فوری به عمل آورد.

وی در دیدار هیئتی از صلیب سرخ به ریاست تیری ریبو گفت: مسلمانان میانمار در معرض ظلم شدید، قتل و آوارگی قرار دارند و کمک رسانی به آنها ضروری است.

از سوی دیگر حزب مصر قوی از مشارکت خود در تظاهرات کارگری که روز اول ماه می در بیشتر استانهای مصر برگزار می شود خبر داد.

کمیته ویژه امور کارگران در حزب مصر قوی بر حمایت از اعتراضات کارگری تا تحقق خواسته های کارگران تاکید کرد.