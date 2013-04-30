به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی در یکصد و دهمین نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که با حضور معاون اول رئیس جمهور در بانک مرکزی برگزار شد گفت: پدیده پولشویی ریشه اصلی مفاسد اقتصادی است.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: موضوع فساد اقتصادی و تبعات سوء آن بر پیکره نظام بر هیچ‌کس پوشیده نیست و صدور فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری بار مسئولیت شرعی، قانونی و اخلاقی ما را سنگین‌تر کرده است.

بهمنی با بیان اینکه با هدایت ستاد و کوشش دستگاه‌های اجرایی گام های مهمی برای ریشه‌کن‌ کردن فساد برداشته شده است خاطر نشان کرد: وقوع فساد بانکی و تبعات آن آسیب سختی به‌ وجهه شبکه بانکی زد ولی اقداماتی که همکاران ما با کمک سایر دستگاه‌ها به ویژه ستاد انجام داده اند منشاء خدمات ارزنده ای شد که توانست نظام را از آسیب‌های بعدی ایمن سازد.

رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: در چند سال گذشته اصلی‌ترین دغدغه بانک مرکزی مبارزه با ریشه‌های فساد در نظام بانکی بود و این موضوع چنان حیاتی بود که هیچگاه حضور فعال بانک در ستاد کمرنگ نشد.

وی مهمترین اقدامات بانک مرکزی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی را تقویت نظارت میدانی به خصوص نظارت استانی در سراسر کشور، رفع خلاء های مقرراتی و تنظیم و تدوین دستورالعمل‌های تکمیلي، مبارزه جدی با پدیده شوم پولشویی به عنوان ریشه اصلی مفاسد اقتصادی، تلاش گسترده برای انتظام بخشیدن به بازار غیرمتشکل پولی، شفاف سازی منابع تامین سرمایه بانک ها و پیگیری دقیق و جزئی این فرآیند و اقدامات موثر برای تنظیم بازار به ویژه بازار طلا و سکه برای جلوگیری از گسترش سوداگری در بازارها برشمرد.

رئیس کل بانک مرکزی سیستمی‌کردن مراودات بانکی را کلید اصلی موفقیت بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: راهبرد اصلی بانک مرکزی در اجرای اقدامات فوق سیستمی‌کردن تمام مراودات بانکی‌ و کنترل‌های نظام‌مند از طریق راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی بوده و از این طریق می توان خطاها و سوء‌ عملکرد نیروی انسانی به عنوان اصلی‌ترین عامل وقوع فساد را برطرف نمود.

بهمنی راه اندازی سامانه‌های مهمی چون سامانه ملی پرداخت، پرتال ارزی، شاپرک، سامانه های اطلاعاتی تسهیلات و تعهدات را از جمله اقدامات مهمی برشمرد که در چند سال گذشته در بانک مرکزی روی داده است.

وی ابراز امیدواری کرد با ایجاد این سامانه‌های زیرساختی به‌ ویژه سامانه نظارت الکترونیکی بانک ها که در ماه‌های آتی به بهره برداری می‌رسد، بانک مرکزی و نظام بانکی کشور از پیشرفته‌ترین سامانه‌های بانکی در سطح بین المللی بهره‌مند شوند.