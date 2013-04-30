به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف صبح سه شنبه در جمع دانشجویان دانشگاه قرآن و حدیث شهرری با گرامیداشت روز زن، روز جهانی کار و کارگر و روز معلم گفت: هرکدام از این مناسبتها در ارتباط با شأن نام ‌گذاریشان بهانه‌ ای است که به نقش این افراد در جامعه پرداخته شود.

وی با اشاره به نقش زنان در جامعه افزود: نقش زنان در مبارزات انقلاب همانند مردان پررنگ است و بانوان همواره در پشتیبانی از جبهه‌ ها نقش بسیار مؤثری داشتند، اما به دلایلی هنوز نتوانسته ‌ایم سهم زنان را در تمامی عرصه ‌ها ادا کنیم.

کارگران سخت ‌کوش همواره حماسه‌ ساز بوده ‌اند

عارف با تأکید بر اینکه کارگران سخت ‌کوش همواره حماسه‌ ساز بوده ‌اند، عنوان داشت: ما در تمام صحنه ‌هایی که به حضور مردم برای حمایت از نظام نیاز داشتیم همیشه حضور کارگران بسیار فعال بوده است و از جان مایه گذاشته ‌اند.

وی ادامه داد: در جهت ‌گیری کلیه نظام سعی شده است که به کارگران توجه جدی شود، اما هنوز این قشر اثرگذار در تولید ملی دغدغه‌ های جدی دارند، امنیت ملی و معیشت آبرومند از دغدغه های کارگران است.

وی با بیان اینکه "تورم سالیان اخیر قدرت خرید کارگران را تحت تاثیر قرار داده و این مسئله یک دغدغه جدی است"، تأکید کرد: بیمه تأمین اجتماعی از خدماتی است که باید در اختیار کارگر گذاشته شود، کارگران موتور صنعت تولید ملی هستند، بنابراین عقلاتیت حکم می‌ کند که معیشت و عقلانیتی درخور را آماده کنیم.

عارف با اشاره به اینکه حضور معلمان در تمام صحنه‌ ها محوری و پرشور بوده است، اضافه کرد: یکی از دغدغه ‌های دولت باید رسیدگی به امور معلمان باشد، معلم با روحیه و امیدوار و شاد بهترین مربی برای فرزندان ما می ‌تواند باشد.

مهمترین دغدغه شهید مطهری وصل کردن حوزه و دانشگاه بود

وی ارتباط نزدیک حوزه و دانشگاه را مهمترین دغدغه شهید مطهری دانست و گفت: مهمترین دغدغه شهید مطهری وصل کردن حوزه و دانشگاه بود و دغدغه اصلی امام و رهبری هم نزدیک شدن این دو بال به یکدیگر است و در تمام فرمایشات امام و رهبری، متوازن بودن این دو قطب به خوبی احساس می ‌شود.

این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: اقداماتی که در راستای پیوند حوزه و دانشگاه انجام شد کافی نبود، باید به ایجاد دانشگاه‌ ها که در زمینه ‌های معارف اسلامی و علوم دینی فعال باشند، بپردازیم، البته تأسیس دانشگاه‌ هایی مانند دانشگاه امام صادق(ع)، مفید یا رضوی توانستند پل حوزه و دانشگاه را در فضای علمی برقرار کنند، توسعه رشته‌ های الهیات در دانشگاه‌ ها موفقیت آمیز بود اما نگاهی کلاسیک به این مسئله وجود دارد.

عملکرد کرسیهای آزاد اندیشی رضایت بخش نیست

وی با اشاره به کرسیهای آزاداندیشی در دانشگاه‌ ها گفت: کرسی های آزاد اندیشی بحث مهمی است که به دلیل برخی تنگ نظریها و فضای بسته ‌ای که وجود دارد مورد بی مهری قرار گرفت، عملکرد کرسیهای آزاد اندیشی رضایت بخش نیست، کلمه آزاد اندیشی مشخص است یعنی بدون برچسب زدن باید هر کس هر نظری را دارد بیان کند، نباید با تهدیدهای امنیتی و برچسب زدن مانع از طرح آزادانه مسائل در محیط های علمی شد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: کرسی‌های آزاد اندیشی از مطالبات رهبری است، اما مدیریت کشور این ظرفیت را ندارد که این بحثها مطرح شود، اگر این کرسیها برگزار شده بود یک نویسنده که قلم به دست دارد به خود اجازه نمی‌ داد خود را در جایگاه مدعی العموم قرار داده و در یک روزنامه به شخصیت برجسته انقلاب توهین کند، اثر این نگاه ریزش و حذف است، در حالی که نگاهی که رهبر انقلاب دارد، نگاه رویش حداکثری و ریزش حداقلی است.

وی با بیان اینکه به نظر می ‌رسد دانشگاه‌ های علوم دینی باید در این زمینه پیشتازی کنند، یادآور شد: ما در دهه چهارم انقلاب باید تحمل خود را برابر کسانی که با آنها اختلاف نظر داریم بیشتر کنیم، آیا شیوه حذف به خود ما نمی رسد؟ تجربه نشان داده است که اگر راه کنار زدن نیروزهای وفادار به ارزشهای انقلاب را دنبال کنیم این به خود ما نیز می رسد.

انتقاد از حذف رشته های مدیریت و اقتصاد از دانشگاه شریف

عارف با انتقاد از حذف رشته های مدیریت و اقتصاد از دانشگاه شریف، ضمن نابخردانه دانستن این حرکت، از پیگیری این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد.

وی در ادامه همگرایی را مهمترین دلیل حضورش در انتخابات خواند و تأکید کرد: باید این انتخابات یک حماسه با یک حرکت جهشی و شجاعانه شود، خلق حماسه نیز لازمه‌ اش به میدان آمدن مردم است، نظام ما نظام اعتدالی است و بنابراین باید به سمت اعتدال برویم.

عارف تصریح کرد: به خاطر برخی مشکلات که پیش آمد، کدورتهایی به وجود آمد که باید کدورتها را کنار بگذاریم، یکی از راه‌ های کنار گذاشتن کدورتها انتخابات است، معتقدم نیازی نیست حرف حق را با چماق جواب داد و اگر گوشهایی هم برای شنیدن پیدا نشد باید سعه صدر داشته باشیم و معتقدم در نهایت گوش شنوا هم پیدا می شود.

باید دولتی روی کار بیاید که حاکمیت عقلانیت و خردورزی را دنبال کند

وی حماسه سیاسی را حماسه خرد و عقلانیت خواند و درباره حماسه اقتصادی نیز گفت: باید در اقتصاد هم کار حماسی کنیم، گرانی اکثر مردم را آزار می دهد و تورم هم وضعیت لجام گسیخته ‌ای پیدا کرده است، همین طور اشتغال دانشجویان مشکل امروز و اصلی ماست، باید دولتی روی کار بیاید که حاکمیت عقلانیت و خردورزی را دنبال کند.

این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره فساد اقتصادی نیز اضافه کرد: فساد مانند موریانه یک نظام و یک سیستم را متلاشی می‌ کند، نباید در دهه چهارم انقلاب تنها یک پرونده فساد، اختلاس سه هزار میلیارد تومانی باشد و اینگونه فسادها واقعاً در شأن نظام نیست.

با تورم دو رقمی نمی‌ توانیم جایگاه اول را در منطقه داشته باشیم

وی عنوان داشت: با تورم دو رقمی نمی‌ توانیم جایگاه اول را در منطقه داشته باشیم، نمی‌ توانیم نرخ بیکاری 15 درصد را داشته باشیم و مدعی مقام اول در منطقه هم باشیم، رئیس جمهور بعدی باید بستر سازی برای آرامش اقتصادی انجام دهد، دولت نباید بخشی از مناقشات باشد، رئیس ‌جمهوری در انتخابات آینده باید انتخاب شود که پیام صلح و تفاهم را به دنیا برساند.

این فعال سیاسی در ادامه درباره نقاط قوت دولت دهم که مورد پرسش یکی از دانشجویان بود،گفت: تنها نقطه قوت این دولت اجرای طرح هدفمندی یارانه ‌ها بود، در شرایطی که یکدستی در کشور حاکم بود و در حالی که صدای مخالفی درباره این طرح شنیده نمی شد، طرح هدفمندی اجر شد، اما در فاز اول، این طرح بد اجرا شد.

وی درباره موضوع تخلف در انتخابات که از سوی یکی دیگر از دانشجویان اشاره شد، نیز بیان داشت: تخلف هم در هر کار و هر انتخاباتی ممکن است پیش بیاید، در انتخابات 88 با دادن وعده های غیرعملی و جانبداری از یک کاندیدا از سوی مجریان انتخابات تخلفاتی صورت گرفت، ولی ما به قانون احترام می گذاریم، اما به دلیل اینکه ممکن است تخلف شود، کسی حق ندارد خودش را کنار بکشد، البته همه باید مراقبت کنند که تخلف صورت نگیرد و در رأی مردم که امانت است خیانتی نشود.

عارف ادامه داد: در ارتباط با فتنه 88 با یک کار کارشناسی باید سهم افراد مشخص شود و این مهم باید با هدف جلوگیری صورت گیرد و هدف انجام این کار مچ‌ گیری نباشد.

وی در ارتباط با برگزاری انتخابات سالم تأکید کرد:‌ ممکن است در هر انتخاباتی تخلفی صورت گیرد اما همه تلاشها باید در راستای عدم رخ دادن تخلف در انتخابات باشد.

کاندیدای احتمالی یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری همچنین درباره ضمانت اجرایی برای اجرای برنامه‎ های خود تأکید کرد: در طول 30 سال حرف زیاد زده شده است، ما اگر نقد می کنیم نقد داخل خانواده برای اصلاح و پیشرفت است و ما در مقام نفی نیستیم و معتقدیم کارهای بسیاری نیز در طول این 30 سال انجام شده است.

در دوران مدیریت خودم بیش از 90 درصد برنامه‌ هایم را عملی کردم

وی افزود: نقدهای ما سازنده است، من از اول انقلاب در عرصه‌ های مختلف نظام پستهای مدیریتی داشتم و به حرفهایی که زده‌ ام عمل کردم و در دوران مدیریت خودم بیش از 90 درصد برنامه‌ هایم را عملی کردم.

عارف تصریح کرد: باید تلاش کنیم که تحریم نشویم و با دنیا تعامل داشته باشیم زیرا ظرفیت‌ها بسیار بالایی داریم، ما باید با هم توی دهن دشمن بزنیم.

وی در برابر این پرسش که "اثر تحریمها بر روی مسائل اقتصادی چقدر است؟"، گفت: از اول انقلاب تا کنون ایران با تحریم رو به رو بود، چه زمانی غرب ایران را همراهی کرده است؟ در زمان جنگ هم ما تحریمهای گسترده ‌ای داشتیم، تحریم اثر دارد اما آیا همه مشکلات به دلیل تحریم است؟ باید تحریمها را مدیریت کرد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه "آیا اغتشاشات دشمنان را به طمع نینداخت؟" تأکید کرد: هر اغتشاشی موجب طمع دشمن می ‌شود، دشمن در کمین است که سوءاستفاده کند، باید مراقب دشمن بود، نمی‌خواهیم همیشه احساس کنیم که سایه دشمن وجود دارد اما ما انقلاب فرهنگی را در دنیا مطرح کردیم، بنابراین هر اغتشاشی اگر دقت نکنیم زمینه سوءاستفاده را فراهم می ‌کند، پس باید همدیگر را تحمل کنیم.

وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره عذرخواهی اصلاح ‌طلبان که از سوی برخی سیاسیون مطرح شده است، افزود: هرکس به کشور یا انقلاب ضربه زده است باید عذرخواهی کند و این یک اصل است، حساب دولت اصلاحات را به حساب دو فرد که نظری می ‌دهند نگذارید، شما کارنامه دولت را بررسی کنید، چند تن از مدیران دولت اصلاحات اتهام سوءاستفاده مالی داشتند؟

معاون اول دولت هشتم درباره مسئله رابطه با آمریکا نیز بیان داشت: در قانون اساسی سیاستهای خارجی از شئونات رهبری است و ایشان دیدگاه‌ شان را مطرح کردند که مخالف مذاکره نیستند اما با رعایت خطوط قرمز؛ ما باید در موضع قدرت و در شرایط برابر مذاکره کنیم.

فقط با اسرائیل به هیچ عنوان مذاکره نمی ‌کنیم

وی با تأکید براینکه ما اهل مذاکره هستیم، اضافه کرد: ما از موضع قدرت مذاکره خواهیم کرد و نه در موضع ضعف و فقط با اسرائیل به هیچ عنوان مذاکره نمی ‌کنیم.

عارف درباره سرمقاله روزنامه کیهان که سیدمحمد خاتمی را مفسد فی‌ الارض نامیده بود، نیز بیان داشت: من از این سرمقاله بسیار متأسف هستم، چون کار خلاف اخلاق قرار گرفت، آقای خاتمی فردی متعهد است که تعهدشان بر هیچکس پوشیده نیست؛ نویسنده خودش را در مقام مدعی ‌العموم و قاضی قرار داده است و هرچه دلش خواسته گفته است، ایشان به رئیس جمهور هشت ساله مملکت توهین کرده و نباید به ایشان این گونه گفته می ‌شد.

خاتمی تورم را مهار کرد

در این بین دانشجویی گفت که "خاتمی به انقلاب ضربه زده است" و عارف نیز در پاسخ گفت: رئیس ‌جمهوری که تورم را مهار کرد و به اوضاع اشتغال رسیدگی کرده است، نمی ‌دانم چه ضربه‌ ای به انقلاب زده است؟

وی در ادامه درباره فعالیتهای احزاب عنوان کرد: من عضو هیچ حزبی نیستم و یک بنیاد به اسم بنیاد امید ایرانیان دارم، ولی معتقدم با یکدستی نمی ‌توانیم کشور را اداره کنیم.

کاندیدای احتمالی یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اضافه کرد: تعداد زیاد کاندیداها معقول نیست و احزاب باید به تعداد انگشت شمار برسند و باید با هم اجماع کنند و اصلاح‌ طلبان به هر اجماعی که برسند من به آن احترام می‌ گذارم.

اگر رئیس جمهور شوم، دنبال نخود سیاه نمی روم

وی در واکنش به سئوال یکی از دانشجویان که فرزند یکی از مسئولان کشور را دارای فساد اقتصادی نامید، گفت: ما اخلاق مدار هستیم و برای اخلاق، انقلاب کردیم، نباید در جایگاه مدعی العموم و قاضی باشیم و از فردی اسم ببریم که هنوز دادگاهی برای او تشکیل نشده است، اگر رئیس جمهور شوم، دنبال نخود سیاه نمی روم اما از یقه سفیدها و دانه درشتها شروع می کنم.

عارف افزود: با هیچ ‌کس جز با خدا عقد اخوت نبسته ‌ام، اما مسئله من این است که تا وقتی جرم کسی ثابت نشده است، نباید رسانه ‌ای شود، اگر بیایم، جزو اولین کارهایم مبارزه جدی با فساد است.

وی درخصوص احتمال حضور خاتمی و هاشمی در انتخابات اظهار داشت: نگاه من اعتقاد به خرد جمعی است و در استفاده از نیروها نیز تجربه بالایی دارم.

هاشمی یا خاتمی بیایند من کنار می‌ کشم

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان داشت: معتقدیم که بزرگتر در خانواده جایگاهی دارد، بنابراین من خطوط قرمز خود را مشخص کرده ام، یعنی هر زمان که آقای هاشمی یا خاتمی بیایند من کنار می‌ کشم و همه ارادت من را به آقای خاتمی می ‌دانند.

وی درباره پایگاه اجتماعی اصلاح ‌طلبان اضافه کرد: مردم پایگاه اجتماعی گروه های مختلف را تعیین می‌ کنند، اما بر این باوریم که اصلاح طلبان بر اساس منش و عملکرد گذشته‌ شان پایگاه اجتماعی خوبی دارند.

اکنون فضای دانشگاه ها به خاطر تنگ نظری رئیس دانشگاه امنیتی است

عارف در پاسخ به سئوال یکی از دانشجویان که پرسید "چرا گفته‌ اید فضای دانشگاه‌ ها امنیتی است؟" گفت: این حرف را زده ام چون به آن اعتقاد دارم و اکنون فضای دانشگاه ها به خاطر تنگ نظری رئیس دانشگاه امنیتی است، هیچ ارگانی خارج از دانشگاه حق دخالت در دانشگاه را ندارد و دیدگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که باید کرسی آزاداندیشی برگزار شود و ما باید با تنگ نظریها برخورد کنیم.

کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری در پایان در برابر این پرسش که "آیا شرکت در انتخابات یک حق است یا یک تکلیف؟"، عنوان داشت: من در وهله اول آن را به عنوان وظیفه می دانم، اگر یک رئیس جمهوری با پشتوانه 30 میلیونی بیاید بهتر می تواند حق را پیگیری کند، اما در عین حال آن را یک حق هم می‌دانم.