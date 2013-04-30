جرم انتخاباتي به صورت رسمي اعلام نشده است/ اختلاف سلايق منجر به درگيري نشود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن شريعتي، ظهر سه شنبه در سلسله نشت هاي بايدها و نبايدهاي تبليغاتي، گفت: جرم انتخاباتي هنوز به صورت رسمي اعلام نشده و تعداد گزارشاتي كه در اين خصوص رسيده پس از بررسي مشخصي شده كه تخلف انتخاباتي نبوده است.

وي با تاكيد بر اينكه كانديداها بايد از از تخریب وجهه نظام در عرصه انتخابات بپرهیزند، افزود: يكي از اقدامات ستاد پيشگيري از وقوع جرم در سطح استان تبيين بايدها و نبايدهاي انتخاباتي است.

وي ادامه داد: هتك حرمت به رقبا در فعاليت هاي انتخاباتي، بد اخلاقي ها، تخريب و تعدي به حقوق ديگران توسط ستاد پيشگيري از وقوع جرم در سطح استان رصد مي شود

این مسئول بيان كرد: اختلاف سلايق در عرصه انتخابات نبايد منجربه تنازع و درگيري شود چرا كه اين مسئله فضاي انتخابات را گل آلود كرده و دشمنان از اين طريق از آب گل آلود ماهي مي گيرند.

وي در خصوص عدم استفاده از امكانات دولتي براي تبليغات بيان كرد: برای تبلیغات انتخابات نباید از امکانات دولتی و بیت‌المال استفاده کرد.

وي ادامه داد: هیچ شرکت، نهاد، اداره و سازمانی و یا بخش‌های مرتبط‌های به دولت حق ندارند از امکانات دولتی و بیت‌المال له و علیه کاندیداتورها استفاده کنند.

شریعتی در بخش پاياني سخنانش با اشاره به سفرهاي رياست جمهوري و شائبه تبليغ بيان كرد: بحث سفرهاي رياست جمهوري و اقدامات تبليغاتي شائبه برانگيز در اين زمينه در ستاد مركزي پيشگيري از وقوع جرم رصد مي شود و در اين زمينه تذكرات لازم داده شده است.

وي ادامه داد: اين سفرها بايد به گونه اي هدايت شود كه شائبه تخلف و تبليغ پيش نيايد در استان نيز يكي از برنامه هاي ستاد پيشگيري از وقوع جرائم انتخاباتي رصد كردن اقدامات و تخلفات بوده است.