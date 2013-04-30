فروش گندم در خوزستان ساماندهی شود

به گزارش خبرنگار مهر، کیخسرو چنگلوایی ظهر سه شنبه در نشست تنظیم بازار اظهار کرد: با توجه به کیفیت بالای گندم تولیدی خوزستان، برخی سرمایه گذاران از دیگر استانهای کشور نسبت به خرید گندم استان اقدام می کنند.



وی با بیان اینکه با خرید گندم توسط استانهای دیگر، آمار گندم تولیدی استان کمتر می شود، افزود: بر این اساس ساماندهی فروش گندم به بخش خصوصی ضروری است.



چنگلوایی به کاهش آمار خرید گندم از کشاورزان اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال کشاورزان شهرستان شوش تاکنون تنها 11 هزار تن گندم برای فروش به مراکز دولتی عرضه کرده اند در حالی این رقم در مدت مشابه سال گذشته 27 هزار تن بوده است.



وی همچنین به فروش گندم استان در برخی مناطق به خارج از کشور اشاره کرد و گفت: كشاورزانی نیز هستند که گندم خود را پس از برداشت به مدت 2 ماه نگهداری می کنند و پس از پايان خريد، این گندم ذخیره شده را به خارج از کشور می فروشند.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی با بیان اینکه گندم خوزستان با توجه به کیفیت بالا مورد توجه سرمایه گذارن است، اظهار کرد: به دلیل جلوگیری از تکرار این روند فروش گندم، از سال آینده با کشاورزان خوزستانی قرارداد کشت بسته می شود و در این راستا کشاورزان گندم خود را تنها به مراکز دولتی زیر نظر شرکت غله تحویل خواهند داد.



وی تصریح کرد: از آغاز فصل برداشت تاكنون 21 هزار و 500 تن گندم توسط شركت غله و خدمات بازرگانی و 230 هزار تن ديگر توسط تعاون روستايی از كشاورزان خريداری شده است.