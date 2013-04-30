تغییر بی رویه مدیران و قانون گریزی مهمترین ضعف دولت بود/ هاشمی و خاتمی نمی آیند

به گزارش خبرنگار مهر از قزوین، محمد سعیدی کیا ظهر سه شنبه در جمع دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین در پاسخ به سوال دانشجویان برنامه ها و سیاست های کاری خود در انتخابات پیش رو را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه کشور را تنها با یک نفر به عنوان رئیس جمهور نمی توان اداره کرد افزود: مجموعه ای از دولت، مدیران دولتی، نخبگان هر بخش باید به کار گرفته شوند تا مدیریت به خوبی انجام شود.

سعیدی کیا در خصوص اهمیت فرهنگ در جامعه گفت: در ابتدای انقلاب اقتصاد و سیاست میزبان فرهنگ بود اما امروز میهمان فرهنگ است که این روند باید عوض شود.

هاشمی و خاتمی نمی آیند

وزیر دولت نهم در خصوص احتمال آمدن هاشمی و خاتمی به صحنه رقابت انتخاباتی اظهارداشت: تحلیل من این است که هاشمی و خاتمی به صحنه نمی آیند زیرا معتقدم کسانی که تجربه خوبی از گذشته دارند باید سرمشق تولید فکر باشند و کاندیدا معرفی کنند و در این شرایط هم آمدن این افراد غیر محتمل است.

سعید کیا در خصوص ماندن در صحنه رقابت هم گفت: به نفع هیچ کس کنار نخواهم رفت و تا آخر در صحنه هستم.

ساده زیستی و سفرهای استانی نقاط قوت دولت فعلی بود

این نامزد احتمالی ریاست جمهوری درباره نقاط ضعف و قوت دولت فعلی بیان کرد: برای قضاوت منصفانه در این زمینه باید نقاط منفی و مثبت گفته شود که در این زمینه دولت نهم با یک گفتمان انقلابی و طرح ارزش های انقلاب شروع شد که خوب بود اما این نکته به تدریج رنگ باخت.

وی افزود: سفرهای استانی و ارتباط با مردم و شناخت کشور، جلسه با مقامات استانها، کمک به برنامه ریزی، پیگیری کارها و اجرای هدفمندی یارانه ها از دیگر نقاط قوت دولت فعلی است که در کنار ساده زیستی، پرکاری و رویه تهاجمی نسبت به استکبار و ساماندهی سوخت از ویژگی رئیس جمهور محسوب می شود.

سعیدی کیا تصریح کرد: قول های مکرری که بدون برنامه در سفرهای استانی داده شد موجب نیمه تمام ماندن طرح ها و نابسامانی اقتصاد کشور شد و تولید و سرمایه گذاری را دچار خدشه کرد، به طوری که شاهد رشد تورم و بیکاری در کشور بودیم که این موارد از نقاط ضعف دولت بود.

تغییر شدید مدیران و قانون گریزی از نقاط ضعف دولت بود

این نامزد احتمالی ریاست جمهوری تصریح کرد: رشد اقتصادی در چهارسال اخیر از صفر تا دو درصد بود که کاهش شدید ارزش پول ملی و انحلال سازمان برنامه و بودجه از دیگر مسائل منفی دولت است.

وی یادآورشد: بی توجهی به برنامه ریزی یک آفت است و هنگامی که سازمان برنامه و بودجه از محتوی خارج شد مغز متفکر نظارت در کشور از بین رفت که به طور حتم باید احیا شود تا این اشکال برطرف شود.

سعیدی کیا یادآورشد: قانون گریزی از نقاط ضعف دولت بود و اگر یک مدیر ارشد کشور بگوید قانونی را اجرا نمی کنم در واقع به زیرمجموعه خود مجوز می دهد تا هر مقررات و آئین نامه ای را سلیقه ای اجرا کند که در این صورت ثبات و پایداری نخواهیم داشت.

این نامزد ریاست جمهوری افزود: تغییرات شدید مدیریتی از دیگر ضعف های دولت فعلی است و از زمان رای اعتماد دولت فعلی در شهریور ماه از مجموع 21 وزیر در حال حاضر فقط یک نفر ثابت مانده که آن هم سرجای خود نیست و با حفظ احترام به رئیس جمهور باید گفت این اقدامات به سود کشور نبود. هیچ وزیری نمی تواند بلند مدت فکر کند زیرا نمی داند فردا مسئولیت دارد یا نه.

وی گفت: در سیاست خارجی روند تهاجمی اشکال داشت و امروز در کنار وزیر خارجه معاون امور بین الملل کاری موازی تلقی می شود که درست نیست.

ضرورت تصمیم گیری با مشورت نخبگان

سعیدی کیا بیان کرد: از آنجا که با بدنه دولت ارتباط داشتم و دارم می توان گفت کشور توسط یک نفر نمی تواند اداره شود بلکه لازم است با کمک دولت، مدیران دولتی و کمک نخبگان در هر بخش کشورداری کرد زیرا نیروهای با ارزش در خارج از بدنه دولت فراوان است و می تواند در پیشبرد امور مورد استفاده قرار گیرد.

وی در خصوص معرفی تیم خود گفت: چهار نفر شامل معاون اول، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت را که باید با جهت گیری احیا کرد را تعیین کرده ام که در 20 روز آینده معرفی خواهم کرد.

این مسئول اظهارداشت: در زمینه مذاکره با آمریکا تنها رهبری می توانند تعیین تکلیف کنند اما در سیاست خارجی نباید مسائل به گونه ای گفته شود که احساس تقابل ایجاد کند. در جای خود می توان گفت که غربیها نمی خواهند ما از موضع قدرت در غنی سازی به موفقیت برسیم و دوست دارند با ضعف با آنها کنار بیاییم اما در مذاکرات آلماتی دو یک قدم به جلو رفتیم.

سعیدی کیا بیان کرد: باید علاوه بر کشورهای اسلامی با دیگر کشورها هم رابطه داشته باشیم و با تدبیر و حکمت و استحکام در روابط خارجی اقدام کنیم و سیاست خارجی ما خشونت آمیز نباشد بلکه استحکام داشته و در گفتگوها با ملایمت باشد تا به تقویت مناسبات سیاسی منجر شود.

وی یادآورشد: رابطه سیاسی با کشورها با کار اقتصادی تعریف می شود لذا باید خط لوله پاکستان تا هند تقویت شود تا رابطه سیاسی را تقویت کند. استفاده از قابلیت ترانزیت، آموزش نیروی انسانی، توسعه گردشگری یک راه مناسب برای تقویت رونق اقتصادی است.

نامزد احتمالی ریاست جمهوری در خصوص موضوع هولوکاست تصریح کرد: برای بیان هر حرف باید منطقی داشته باشیم و طرح این موضوع که دعوای مسیحیان و یهودیان بود و هیچ استفاده ای برای ما نداشت می توانست مطرح نشود.

سعیدی کیا در مورد محل تامین هزینه های تبلیغاتی خود گفت: قبل از انقلاب و بعد از آن تاکنون فقط با حقوق خود زندگی کرده ام و امروز هم شماره حسابی اعلام کرده ام و خواسته ام هر کس با این سابقه و طرز تفکر روش من را پسندید برای تبلیغات کمک کند و بهترین روش استفاده از ظرفیت رسانه ملی برای طرح دیدگاههاست که در گفتگو مطرح خواهم کرد.

پول نفت به کارآفرینان داده شود

وی در خصوص اقتصاد بدون نفت گفت: باید بودجه دولت به نفت متکی نباشد و پول نفت به کارآفرینان داده شود تا تولید تقویت و اشتغال افزایش یابد.

سعیدی کیا در مورد تعدد نامزدها در این دوره نیز یادآورشد: هر کس توان دارد می تواند وارد صحنه شود اما در خصوص تعدد کاندیداها باید پس از تائید شورای نگهبان اظهارنظر شود و در آن زمان ائتلاف معنا پیدا می کند.

یارانه ها به دو دهک اول پرداخت شود

سعیدی کیا اظهارداشت: پرداخت یارانه ها چون قانون است باید انجام شود اما دو دهک اول یارانه نقدی بگیرند و برای بقیه افراد که تورم زاست باید جایگزین مناسبی پیدا کرد که در اتاق فکری که تشکیل داده ایم قرار است با تزریق این هزینه ها در تامین اجتماعی و بیمه ها که برای همه مردم کشور مصرف شود دغدغه سلامت مردم را حل کنیم.

وی مسکن مهر را نیز از طرح های خوب اجرا شده بر اساس دانش فنی دانست و گفت: طرح مسکن مهر برای دهک های سه، چهار و پنج اجرا شد که اصولی بر آن حاکم بود که لازم است اشکالات فنی آن برطرف و تداوم یابد.

سعیدی کیا در خصوص نامزد احتمالی دولت اظهارداشت: همه دولتها در پایان کار خود بدنبال ادامه طرز تفکر خود بودند که در یک دولت به حزب کارگزاران و یک دولت به حزب مشارکت منجر شد و این دولت هم می خواهد با معرفی یک نفر تفکر خود را ادامه دهد اما این که چه کسی می آید باید از رئیس دولت پرسید.

فضای نقد در دانشگاها مناسب نیست

این نامزد احتمالی ریاست جمهوری در خصوص فضای دانشگاهها هم تصریح کرد: دانشجویان باید فکر چالشی داشته باشند و بتوانند افکار خود را منعکس کنند زیرا اگر این کار نشود به ضرر کشور است و جامعه بدون نقد می میرد اما هم حاکمان و سیاست مداران هم باید فضای نقد را رعایت کنند اما فضای فعلی مناسب نیست و باید اصلاح شود.