خوش چهره : ايران به همكاري هاي هسته اي خود با روسيه ادامه مي دهد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري اينترفكس ، خوش چهره گفت : ايران قصد دارد به همكاري خود در بخش انرژي با روسيه ادامه دهد.

وي گفت : نگراني در اين باره كه ممكن است دست روسيه از بازار انرژي و برق ايران خالي شود وجود ندارد و ما از ساخت نيروگاه هسته اي بوشهرتوسط متخصصين روسيه راضي هستيم.

خبرگزاري اينترفكس همچنين گزارش داد كه اين مقام ايراني با نمايندگان دوما و همچنين شوراي فدرال روسيه ديدار و پيرامون چشم انداز همكاري هاي هسته اي ايران و روسيه و چشم انداز تداوم همكاري هاي هسته اي دو طرف گفتگو كرد.

لازم به ذكر است كه خوش چهره كه به همراه هيئتي پارلماني به روسيه سفر كرده است با الكساندر روميانتسف رئيس سازمان انرژي اتمي روسيه نيز ديدار كرد . در اين ديدار پيرامون مسائل هسته اي بين ايران و روسيه چگونگي همكاري،استفاده از انرژي هسته اي براي مصارف صلح آميز و همچنين نحوه همكاري در خصوص سوخت هسته اي گفتگو شد.

گفتني است كه نماينگان ايران در 10 جولاي (19 تير)روسيه را به مقصد تهران ترك خواهند گفت.

