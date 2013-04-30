کمبودی در انبارهای کالای خوزستان وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل عامری گلستان ظهر سه شنبه در نشست تنظیم بازار اظهار کرد: در استان خوزستان به انداز کافی مواد غذایی و کالاهای اساسی ذخیره سازی شده و کمبودی در این بخش وجود ندارد.



وی با اشاره به اینکه مواد غذایی مورد نیاز برای ماه مبارک رمضان نیز ذخیره شده، افزود: مردم نگران کمبود کالا در بازار نباشند.



عامری گلستان هر گونه احتکار مواد غذایی و کالاهای اساسی را غیرقانونی عنوان کرد و گفت: مردم از احتکار در خانه های خود خودداری کنند.



وی تصریح کرد: در شرایط بحرانی که کشور در تحریم است مردم باید نهایت همکاری را با بازار داشته باشند و از انبار کالا در منازل خود تحت هر شرایطی خودداری کنند.



معاون برنامه ریزی استاندری خوزستان با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده برای تنظیم بازار گفت: کمبودهای برخی مواد غذایی از جمله روغن نباتی در چند روز آینده برطرف می شود.



وی همچنین با اشاره به رشد 10 درصدی میزان تولید گندم در خوزستان اظهار کرد: پیش بینی شده بیش از یک میلیون و 700 هزار تن گندم در استان تولید شود که تا کنون بیش از 250 هزار تن گندم از کشاورزان در مراکز دولتی خریداری شده است.

