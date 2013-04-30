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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۸:۵۶

دزد به رختکن صبا زد/ فکری: به 500 تومانی هم رحم نکردند!

دزد به رختکن صبا زد/ فکری: به 500 تومانی هم رحم نکردند!

رختکن تیم فوتبال صبای قم در تمرین روز یکشنبه این تیم مورد سرقت قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، روز یکشنبه گذشته بعضی از بازیکنان تیم فوتبال صبای قم در پایان تمرینات خود متوجه شدند تلفن همراه و پولشان در رختکن وجود ندارد و دزد وسایل آنها را سرقت کرده است. این اتفاق در حالی رخ داده که هیچکس متوجه حضور سارق در رختکن نشده و این فرد با خیال راحت مقدار زیادی پول و تعدادی تلفن همراه بازیکنان را به سرقت برده است. تیم صبا در ورزشگاه شهید قیانوری تهران تمرین می‌کند.

محمود فکری مربی تیم صبای قم با تایید این خبر به خبرنگار مهر، گفت: ما هم روز دوشنبه شنیدیم که دزد به رختکن بازیکنان زده است. متاسفانه سارق هرچه دم دستش پیدا کرده بود، با خود برده است. او حتی به 500 تومانی داخل جیب یکی از بازیکنان هم رحم نکرده بود!

وی تاکید کرد: هنوز نمی‌دانیم دزدی کار چه کسی بوده است. البته سارق فقط به رختکن بازیکنان زده بود و برای رختکن مربیان مشکلی پیش نیامده بود!

کد مطلب 2044376

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