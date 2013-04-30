کشور با آفت حزب گرایی مواجه است/ تنها نامزد شهرستانی هستم

به گزارش خبرنگار مهر از خوزستان، کامران باقری لنکرانی ظهر امروز سه شنبه در جمع دانشجویان شهید چمران اهواز اظهار کرد: امروز کشور با دو آسیب جدی مواجه است که این دو آسیب به شدت کشور و انقلاب ما را تهدید می کند. یکی از این آسیب ها این است که مدیریت در کشور از آرمانهایی که امام خمینی(ره) برای کشور ترسیم کرده بودند فاصله گرفته است که این امر می تواند عواقب خطرناکی به همراه داشته باشد. دومین آسیب، جدایی مدیریت از مردم است. بی شک این دو آسیب، انقلاب اسلامی را به شدت تهدید می کند و به عبارتی بهتر در سالهای اخیر اگر شرایط کشور را به خوبی تحلیل کنیم متوجه می شویم که هر جا این نظام ضربه ای متحمل شده، ناشی از این دو مشکل بوده است.

وی با یادآوری اینکه در آستانه انتخابات باید آسیبهای موجود در کشور به خوبی شناسایی شوند، عنوان کرد: باید این آسیبها در دولت آینده شناسایی و رفع شوند تا کشور در مسیر تحقق پیشرفت و عدالت گام بردارد.

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری تصریح کرد: انتخابات پیش رو، حساسیتهای فراوانی دارد که وجود دو آسیب پیش گفته بر حساسیت این انتخابات می افزاید به همین دلیل باید این دو آسیب رفع شوند تا فضای مدیریتی در کشور عوض شوند و دغدغه های مردم همان دغدغه های دولت باشند.

وی با اشاره به اینکه امروز کشور با آفت حزب گرایی به عنوان یک بیماری خطرناک مواجه است، اظهار کرد: آنچه که می تواند انتخابات پیش رو را با سایر انتخابات متفاوت کند این است که ما باید اصولگرایی واقعی را تجربه کنیم و نه اصولگرایی حزبی را و شاهد حضور نیروهایی باشیم که از عمق جان به دنبال حل مشکلات مردم هستند، نه افرادی که توجه خود را به کسانی معطوف کرده اند که به نوعی ثروت را در اختیار دارند. انتخابات یازدهم از این جنس خواهد بود.

لنکرانی با بیان اینکه چه اشکالی دارد برای حل مشکلات کشور آرمانگرایی خود را به بالاترین سطح ممکن ارتقا دهیم، عنوان کرد: نباید مدیران کشور از آرمانهای خود که همان ارزشهای واقعی انقلاب به شمار می روند دست بکشند به خصوص اینکه در سالهای اخیر کسانی که من به شخصه انتظار داشتم به هیچ وجه از آرمانهای انقلاب کوتاه نیایند از این خصوصیت کوتاهی کردند.

وی ادامه داد: همین آرمانگرایی است که کشور و نظام ما را در سالهای اخیر با وجود همه مشکلات و سنگ اندازی ها، حفظ کرده و به قله افتخار رسانده است؛ پس باید برای ساختن ایران و تحقق پیشرفت و توسعه در آن به سمت آرمانگرایی حرکت کنیم.‌ امروز در عرصه های مختلف به ویژه در عرصه اقتصادی با مشکلاتی مواجه هستیم و حل این مشکلات هم از راه آرمانها امکانپذیر است و با گذشت از آرمانها نمی توان مشکلات را حل کرد. افرادی که راه حلهایی مانند جدایی از آرمانگرایی برای حل مشکلات را ارائه دادند، به نوعی عقب نشینی در برابر فشارهای خارجی را در پیش گرفته اند؛ این امر بسیار ساده لوحانه است که برخی فکر کنند با رفتن به سمت غرب، مشکلات کشور با حل کنیم

وزیر اسبق بهداشت اضافه کرد: البته مذاکره با غرب در شرایطی مناسبت تر مشکلی ندارد ولی غرب در شرایط فعلی قصد تحمیل مذاکره و عقب نشینی به کشور ما را دارد که این امر به هیچ وجه پذیرفتنی نیست زیرا بی شک هدف آنها نابودی استقلال و عظمت ایران است. امروز کشورهای غربی فکر می کنند ایران همانند شوروی است که می توانند شاهد فروپاشی آن باشند به همین دلیل کسانی که امروز حرف از مذاکره با غرب می دهند نگاهی ساده لوحانه به این امر دارند و به عبارتی در جورچین دشمن بازی می کنند.

باقری لنکرانی گفت: ایران کشوری با ظرفیت و منابع خدادادی فراوان است و می توان از ظرفیتهای درونی کشور به بهترین شکل برای ساختن ایران استفاده کرد بدون اینکه در برابر کشورهای زورگوی جهان تسلیم شویم به خصوص اینکه در جهان امروز شاهد ظهور قدرتهای نوظهوری هستیم که می توانیم با آنها تعامل مناسبی داشته باشیم ضمن اینکه اگر فکر کنیم که تنها راه تعامل با دنیا از مسیر آمریکا و اروپا عبور می کند صرفا فرصتهای خود برای اعتلای کشور را به هدر داده ایم.

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری عنوان کرد: در صورت کسب کرسی ریاست جمهوری؛ اولین فعالیت من رسیدگی به وضع معیشت اقشار ضیعف جامعه است؛ ولی بی شک این مهمترین هدف من در دولت نخواهد بود زیرا با این کار تنها به صورت ظاهری مشکلی را حل کرده ایم؛ در حقیقت باید مشکلات کشور را به صورت ریشه ای حل کنیم زیرا بیماری اقتصاد ایران یک بیماری مزمن است که راه درمان آنها توجه به ریشه های مسئله است.

این نامزد احتمالی ریاست جمهوری تاکید کرد: بخشی از ریشه های این بیماری، وابستگی بیش از حد اقتصاد کشور به نفت است. بخشی از این بیماری نیز به نظام بانکی برمی گردد که احتیاج به اصلاحات اساسی دارد و بخشی از آن به زمینه های ویژه خواری که در اقتصاد دولتی ایران رخ داده، باز می گردد. البته در این بین نباید ضعف در امور فرهنگی را نیز از یاد برد.

باقری لنکرانی در جواب یکی از دانشجوان که سئوال کرد: «شما تنها هنگام تبلیغات انتخاباتی یاد خوزستان می افتید؟» گفت: اینگونه نیست زیرا من تنها نامزدی هستم که ساکن تهران نیستم و به مشکلات شهرستانها واقف هستم.

وی با اشاره به اینکه برخلاف تحریمها، اقتصاد ایران از پویایی خاصی برخوردار است، عنوان کرد: با وجود همه این فشارها، رتبه ایران از نظر اقتصاد در بین سایر کشورهای جهان هفدهم است که نشان می دهد ایران جایگاه مناسبی در بخش اقتصادی دنیا دارد و ما باید از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم.

باقری لنکرانی عنوان کرد: اگر با مردم با صداقت و شفافیت رفتار کنیم بی شک آنها همراهی خود را بیشتر خواهند کرد. وظیفه رئیس جمهور در کشور در جایگاه نخست، نظارت جدی بر اجرای قانون اساسی کشور است. مهمترین نقشی که دولت می تواند ایفا کند این است که زمینه های فساد را از بین ببرد.

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری با اشاره به اینکه در کشور ما یکی از جدی ترین ضعفها ویژه خواری است، عنوان کرد: هنوز در اقتصاد ما امکان ویژه خواری وجود دارد و در بخشی از اقتصاد انحصار وجود دارد که این دو مورد باید در دولت آینده از بین بروند زیرا این دو نقطه محل بروز فساد در کشور است این در حالی است که وظیفه ذاتی دولت جلوگیری از بروز فساد در کشور است.

باقری لنکرانی همچنین اظهار کرد: دانشجویان بدانند اگر دیدند که یکی از نامزدهای انتخاباتی اصراف فراوانی در تبلیغات داشت باید معلوم شود که این هزینه های سرسام آور از کدام محل تامین می شود؟ بی شک چنین نامزدی نمی تواند حامی حقوق مردم باشد زیرا وامدار صاحبان قدرت و ثروت در پشت پرده است و باید منافع آنها را تامین کند.