رهبر انقلاب هنر و سینما را لوازم تمدن اسلامی می دانند

به گزارش خبرگزاری مهر،متن پیام جواد شمقدری رییس سازمان سینمایی کشور به این شرح است:

بار دیگر سخنان گهربار رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی باعث فروزندگی و درخشش هر چه بیشتر تفکر و اندیشه ای شد که مبنای حرکت بزرگ انقلاب اسلامی در عصر حاضر است. آنجا که ترسیم هدف بلند مدت برای بیداری اسلامی را یادآور شدند، و نگاه اجتهادی و عالمانه به عرصه های گوناگون از جمله رسانه های مدرن، هنر و سینما را از لوازم تمدن درخشان اسلامی دانستند.

بی تردید هر فرازی از سخنان حکمت آمیز و پر از معرفت و اندیشه والا و با افق های بلند رهبری معزز انقلاب اسلامی، باعث غرور و استحکام ایمان مجاهدانی می شود که در بلندای نگاه خود به احیای تمدن بزرگ اسلامی می اندیشند.

شناخت دقیق رهبری معظم انقلاب اسلامی از جهان امروز باعث می شود ایشان هنر و سینما را از لوازم بلاشک رسیدن به تمدن اسلامی بدانند. جا دارد به نمایندگی از جامعه هنری و سینمایی کشور از معظم له تشکر نمایم که با ترسیم مأموریت هنر و سینما، شأن و جایگاه هنرمندان و سینماگران را ترسیم نمودند.

امیدوارم قاطبه هنرمندان و سینماگران نسبت به این رسالت تاریخی خود واقف گردیده و دور از جنجال های جشنواره ای و رسانه ای جهانی که می خواهند سینما و هنر را در مدار و مسیر باطل شیطانی به حرکت درآورند، سینما و هنر را در مسیر حقیقی مأموریت های خود که رسیدن به تمدن اسلامی است بیش از گذشته رهنمون باشند.