بازداشت شماری از مظنونان حوادث تروریستی در استان واسط/درگیری های مسلحانه در شمال تکریت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، منابع امنیتی عراقی اعلام کردند: نیروهای امنیتی 45 مظنون به دخالت در حوادث تروریستی را در استان واسط بازداشت و دو بمب کار گذاشته شده از سوی تروریستها را خنثی کرده اند.

منابع امنیتی در استان صلاح الدین نیز از زخمی شدن یک پلیس عراقی هنگام خنثی سازی بمب کار گذاشته شده در نزدیکی یکی از ادارات دولتی در روستای السلمان در الشرقاط در شمال شهر تکریت خبر دادند.

از سوی دیگر یک منبع امنیتی در استان صلاح الدین اعلام کرد: در درگیری های مسلحانه میان ارتش عراق با گروههای مسلح در منطقه بیجی در شمال تکریت سه فرد مسلح کشته و چهار نفر دیگر بازداشت شده اند.

این منبع از زخمی شدن یک سرباز عراقی در این منطقه خبر داد.

از سوی دیگر سعدون الشعلان معاون رئیس شورای استان الانبار گفت: شورای استان الانبار با کمیته های هماهنگی در میدان برگزاری محل تحصن در الرمادی برای ورود نیروهای امنیتی به این میدان و بازداشت مظنونان مورد نظر مقامات امنیتی و قضایی به توافق رسیده است.

فرماندهی عملیات الانبار سعید اللافی، محمد خمیس ابو ریشه و قصی الزین را به عنوان مظنونان قتل پنج سرباز عراقی معرفی کرده بود.