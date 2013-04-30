خدایاری ملی پوش بوکس قم در تیم ملی جوانان شد

رضا کاظم پور در گفتگو با خبرنگار مهر، سرمایهگذاری در ردههای پایه را عامل تسریع در رشد و توسعه بوکس قم بیان کرد و با اشاره به نفرات دعوت شده به تیم ملی بوکس رده سنی جوانان کشورمان، اظهار داشت: تیم ملی جوانان با دعوت چهره های شاخص بوکس کشور از استان های مختلف برای اعزام به مسابقات جهانی و آسیایی سال 2013 آماده می شود.
وی با تاکید بر اینکه برای رشد و توسعه بوکس در بخش قهرمانی سرمایهگذاری ویژهای بر روی ردههای سنی پایه انجام دادهایم، ابراز داشت: یکی از محصولات استعدادیابی در بوکس قم احسان خدایاری است که در وزن منهای 64 کیلوگرم به تیم ملی جوانان بوکس ایران دعوت شده است.
دبیر هیئت بوکس استان قم اضافه کرد: بوکس جزو رشتههای مدالآور ورزش استان قم است و بعید میدانم که کسی منکر موفقیتهای این رشته در سالهای اخیر باشد زیرا هم در مسابقات کشوری و هم در میادین برون مرزی موفقیتهای ارزندهای به دست آورده ایم.
وی عنوان داشت: در مقابل کسانی که بوکس را ورزشی خشن خطاب میکنند، تاکید میکنم که بوکس یک ورزش خوب و مناسب برای دفاع شخصی است و نه تنها خشونت در آن وجود ندارد بلکه رشته جذابی است که در کشورمان استعداد و نوابغ بسیار زیادی در این زمینه موجود است.
کاظم پور در ادامه با اشاره به حضور بوکسورهای قمی در رقابتهای مهم کشوری ابراز داشت: حضور موفق در پیکارهای قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی بوکس در سال جاری برای ما اهمیت زیادی دارد و به همین خاطر تلاش این است که نفرات خوبی را شناسایی و به مسابقات می فرستیم.
وی افزود: سرمایهگذاری بر روی ردههای سنی پایه یکی از نیازهای ضروری بوکس است و هیئت بوکس استان قم نسبت به این مهم توجه ویژهای دارد و به همین خاطر در سالهای اخیر تلاش ما این بوده است که برای پیشرفت بوکس در ردههای سنی پایه از مربیان بسیار خوب و با دانش این رشته نیز استفاده کنیم.
دبیر هیئت بوکس استان قم ابراز داشت: هدف ما این است که در بوکس کار سازندگی از ردههای سنی پایه انجام شود، در همین راستا مربیان خوب و با دانشی داریم که هم اکنون در ردههای سنی نوجوانان و جوانان از حضور آنها در دورههای متعدد آموزش بوکس نیز استفاده میکنیم.
وی همچنین با اشاره به حضور موفق بوکسورهای قمی در رقابتهای داخلی و برون مرزی این رشته تاکید کرد: به خاطر حضور موفق در این پیکارها، فدراسیون بوکس قم را به لحاظ توانمندی در بوکس جزو استانهای خوب و موفق کشور محسوب می کند.
کاظم پور اذعان کرد: قم سابقه بسیار خوبی در بوکس دارد و فدراسیون بوکس از نحوه عملکرد هیئت بوکس این استان رضایت کامل دارد، به همین خاطر در نظر داریم در سال جاری نیز در رقابتهای مهم این رشته قویتر از گذشته حضور یابیم.
نظر شما