کارگر نمونه برای حفظ استقلال یک نظام حکومتی تلاش می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی ابراهیمی پور امام جمعه آبادان عصر امروز سه شنبه در دیدار با جامعه کارگری، نمایندگان کارگران آبادان و رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی آبادان با اشاره به نقش کارگران در جامعه اظهار کرد: کارگران نمونه با تلاش و کوشش چرخه های اقتصادی نظام را به حرکت درآورده و استقلال کشور را در برابر هجمه های اقتصادی حفظ می کنند.
وی افزود: همه کسانی که برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد مملکت و نظام مدیریتی خانواده تلاش می کنند، در گروه کارگران جای داشته و محترم و مقدس شمرده می شوند.
امام جمعه شهرستان آبادان خطاب به مدیران اجرایی ادامه داد: اسلام به مدیران که در راس بود و مدیریت دستگاه ها و نهادهای دولتی را برعهده دارند، هشدار می دهد تا از قرار گرفتن در مسسیر انحراف و ناعدالتی دوری کنند.
ابراهیمی پور با اشاره به فرایضی از زندگی امام علی(ع) گفت: انجام کار ماندگار و عام المنفعه از ویژگی های بارز ائمه اطهار به خصوص حضرت علی(ع) بوده، که این مهم همچنان باید توسط کارگران اجرا شود.
وی افزود: کارگران نمونه با پیروی از زندگی ائمه اطهار و دیگر بزرگان دینی باید در انجام کارهای ماندگار و عام المنفعه تلاش کرده و در این راستا حرکت کنند.
امام جمعه آبادان ادامه داد: باید نگرش و فرهنگ مردم نسبت به استفاده از کالاهای ایرانی تغییر کرده و با اطمینان به هنر، اراده، ابتکار، مغز و فعالیت کارگان ایرانی باید هرچه بیشتر به سمت استفاده از کالاهای ایرانی حرکت کنیم.
وی عنوان کرد: ایرانیان با طراحی و ساخت انواع ماهواره ها، موشک ها و ساخت انواع ادوات کشتی جهانیان را متحیر کرده اند پس با افتخار باید از کالاهای ساخت داخل استفاده کرده و هرچه بیشتر با حرکت چرخهای اقتصادی از کارگران ایرانی حمایت کنیم.
امام جمعه شهرستان آبادان گفت: یکی دیگر از کارهای کارگران ایرانی ضمن انجام کارهای اقتصادی پرورش هرچه بیشتر حس رغبت و میل به انجام کار است.
وی افزود: حفظ امنیت خانوادگی، شغلی، کاهش ناهنجاری های اجتماعی و آوردن لقمه خلال بر سفرهای خانواده ها از مزیت های تلاش و کوشش یک کارگر در جامعه است.
ابراهیمی پور در ادامه خطاب به کارفرمایان اظهار کرد: حفظ مزایا و حقوق کارگران، رفع موانع و مشکلات جامعه کارگری، ایجاد محیط امن کاری، رعایت پرداخت حقوق و دستمزد کارگران در موعد مقرر از مواردی است که آنان را به انجام کار و فعالیت تشویق می کند.
آبادان – خبرگزاری مهر: امام جمعه آبادان گفت: کارگران نمونه با تلاش برای حفظ استقلال نظام و به حرکت درآوردن چرخ های اقتصاد مملکت تلاش می کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی ابراهیمی پور امام جمعه آبادان عصر امروز سه شنبه در دیدار با جامعه کارگری، نمایندگان کارگران آبادان و رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی آبادان با اشاره به نقش کارگران در جامعه اظهار کرد: کارگران نمونه با تلاش و کوشش چرخه های اقتصادی نظام را به حرکت درآورده و استقلال کشور را در برابر هجمه های اقتصادی حفظ می کنند.
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