سفر دادستان کل کشور به جمهوری ارمنستان

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار مذکور همکاریهای دو کشور در زمینه قضایی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفت.

در این دیدار اژه ای، خواهان ایجاد شرایط مساعد برای رفع مشکلات ایرانیان شد. دادستان کل کشور با آقوام هوسپیان، دادستان کل ارمنستان نیز دیدار کرد که طی آن همکاری بین دادستانی های کل دو کشور در زمینه های مورد علاقه مورد تبادل نظر قرار گرفت.

پس از آن امضای یادداشت تفاهم همکاری بین دادستان کل جمهوری اسلامی ایران و دادستانی کل جمهوری ارمنستان به امضاء رسید دادستان کل کشور و هیات همراه از مدرسه دادستانی ارمنستان نیز بازدید کردند.

ملاقات با سرژ سرکیسیان،رئیس جمهورارمنستان، آبراهامیان، رئیس مجلس ملی ارمنستان، هاروتیونیان، رئیس دادگاه قانون اساسی و گارگین دوم، رهبر ارامنه جهان در برنامه های دادستان کل کشور قرار دارد.