پیشنهاد نامگذاری میدانی به نام پدر علم ارتباطات

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجد جامعی در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران خواستار نامگذاری خیابان یا میدانی به نام «کاظم معتمدنژاد؛ پدر علم ارتباطات ایران شد.وی با اشاره به عملکرد قابل دفاع معتمدنژاد در حوزه ارتباطات از ریاست شورا خواست تا با پیشنهادش موافقت شود.

مهدی چمران رئیس شورا نیز از مسجدجامعی پرسید آیا معتمدنژاد در قید حیات هستند یا نه، که مسجد جامعی در پاسخ گفت: ایشان در قید حیات هستند.

چمران با توجه به زنده بودن معتمدنژاد، گفت: اگر در قید حیات باشد، نمی‌توانیم.

مسجد جامعی نیز در پاسخ به چمران، اظهار کرد: ما خانه و کتابخانه دکتر شهیدی زمانی که در قید حیات بود را خریداری کردیم احترام به زندگان واجب است.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه باید آیین نامه نامگذاری شورای شهر اصلاح شود، تصریح کرد: دکتر معتمدنژاد هم اکنون در قید حیات هستند و می‌توانیم با حضور خودش خیابان یا میدانی را به نامش نامگذاری کنیم.

دبیر شورایاری : قلعه گبری هویت شهر ری یا کارخانه

شورایاران محله علایین از منطقه 20 شهرداری تهران امروز درجلسه شورای شهر حضور یافتند و دبیر شورایاری این محله گزارشی از عملکرد شورایاران ، نیازها و کمبودهای محله ارائه کرد.

محرم سلیمان پور دبیر شورایاری نسبت به ساخت کارخانه در داخل قلعه گبری که ثبت میراث فرهنگی شده است انتقاد کرد و از شورای شهر تهران خواست تا در این زمینه بامسوولیت مربوطه رایزنی کنند تا از این قلعه که هویت شهر ری است استفاده فرهنگی تاریخی شود.

وی همچنین نداشتن مرکز درمانی در این محله با جمعیت 25 هزار نفری را از دیگر مشکلات محله دانست و افزود: انبوه سازی در شهرک های این محله باعث شده که حتی یک سانت سرانه فضای سبز در این محله ها نباشد.

به گفته دبیر شورایاری بافت فرسوده این محله یک تهدید جدی برای ساکنین محله است.

احمد مسجد جامعی رئیس ستاد شورایاری های شهر تهران از شهرداری خواست تا با توجه به اینکه در این محله تراکم جمعیت بالا و فضای خانه ها کوچک است در سرای محله خانه اسباب بازی و خانه مشق به صورت گسترده تر دیده شود تا کمبود این گونه فضاها جبران شود.