احداث سه مجتمع سينمايي در شهرهاي اقماري تهران

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، نريمان شاداب با اعلام اين خبر گفت: به منظور گسترش زير ساخت هاي فرهنگي در شهرهاي اقماري، سه مجتمع سينمايي داراي 4 سالن در شهرهاي پرند، پرديس و هشتگرد كه فاقد سينما هستند د رآينده اي نزديك ساخته و به بهره برداري خواهد رسيد.

وي خاطر نشان ساخت: به همين منظور شنبه هشتم شهريور ماه، همزمان با هفته دولت با حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزير مسكن و شهرسازي و معاون امور سينمايي وزارت ارشاد، كلنگ احداث اين مجتمع هاي سينمايي به زمين زده مي شود.

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