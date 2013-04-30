اقدامات تروریستی در سوریه بخاطر ضعف معارضان در عملیات میدانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جهاد اللحام رئیس مجلس سوریه امروز سه شنبه با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.



صالحی در این دیدار ضمن اعلام حمایت دولت و ملت کشورمان از حقانیت دولت و ملت سوریه در فتنه انگیزی دشمنان مقاومت اسلامی در سوریه بر ضرورت توقف فوری خشونتها و برون رفت از بحران از طریق گفتگوهای ملی سوری سوری تأکید ورزید.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص تحولات منطقه گزارشی از رایزنیهای ایران با کشورهای مختلف منطقه ای و بین المللی بویژه تلاشهای موثر در چارچوب طرح چهارجانبه رئیس جمهور مصر به منظور حل و فصل مسالمت آمیز بحران سوریه ارائه کرد و دیپلماسی پارلمانی و همکاری فیمابین مجالس دو کشور را مفید ارزیابی کرد.

رئیس مجلس سوریه نیز در این دیدار ضمن تشکر از رهبری،دولت و مردم ایران بخاطر حمایت از دولت و ملت سوریه در شرایط کنونی مراتب تقدیر و تشکر مقامات سوری را از کشورمان اعلام داشت.

محمد جهاد اللحام در این دیدار با تشریح تحولات اخیر کشورش به اقدامات تروریستی گروههای مسلح اشاره و اینگونه اقدامات ضد بشری از سوی گروههای افراطی را ناشی از ضعف آنها در عملیات میدانی دانست.

وي با تشريح فشارهاي كشورهاي غربي و برخي از كشور هاي منطقه عليه سوريه ، طرح موضوع كاربرد سلاحهاي شيميايي از سوي دولت سوريه را به منظور مداخله در امور اين كشور دانست .

رئیس مجلس سوریه در پایان اقدامات پارلمان کشورش را برای کمک به برون رفت از بحران کنونی تشریح و بر اهمیت همکاریهای مشترک مجالس دو کشور تأکید کرد.