1761 شعبه ثابت و سیار اخذ رای در استان اردبیل ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله علی اکبری عصر سه شنبه در حاشیه برگزاری دوره آموزشی سیستم جامع انتخابات در اردبیل اضافه کرد: از این تعداد هزار و 521 شعبه ثابت در شهرها و روستاهای بالای 20 خانوار در نظر گرفته شده است.

وی افزود: علاوه بر این 240 شعبه سیار نیز برای روستاهای کم جمعیت استان در نظر گرفته شده است تا در روز اخذ رای ماموران در این روستاها حاضر و رای این مناطق روستایی را دریافت کنند.

جانشین ستاد انتخابات استان با اشاره به ثبت نام شش هزار و 24 نفر برای شوراهای شهر و روستای این استان تصریح کرد: از این تعداد 786 نفر در شهرها و پنج هزار و 238 نفر در روستاها نام نویسی کرده اند که تعداد ثبت نام کنندگان به نسبت دور سوم با رشد 20 درصدی مواجه است.

وی با بیان اینکه ثبت نام در تمامی شهرها و روستاهای بالای 20 خانوار صورت گرفته است، تصریح کرد: در مجموع 26 شهر و هزار و 29 روستا اقدام به ثبت نام کاندیداهای شوراهای شهر و روستا کرده اند.

علی اکبری تعداد شوراهای منتخب شهری و روستایی را در این استان سه هزار و 348 نفر برشمرد و متذکر شد: براین اساس 150 نفر در شهرها و سه هزار و 198 نفر در روستاها به عنوان عضو اصلی انتخاب خواهند شد.

به گته وی 13 نفر در شهر اردبیل، 9 نفر در شهرهای پارس آباد و مشگین شهر، هفت نفر در شهرهای خلخال و گرمی و پنج نفر در سایر شهرها به عنوان اعضای اصلی انتخاب خواهند شد.