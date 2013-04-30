بانوان رزمی کار قمی به دنبال مجوز حضور در مسابقات جهانی ووینام هستند

محمدهادی رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه کمتر از دو هفته دیگر به زمان برگزاری پیکارهای ووینام قهرمانی کشور باقی مانده است، اظهار داشت: تیم ووینام بانوان قم با ترکیب کامل متشکل از تمام چهره های مطرح خود به این رقابت ها اعزام می شود.

وی اضافه کرد: بانوان قمي در شرایطی دو هفته ديگر در پيکارهاي انتخابي تيم ملي ووينام بانوان کشورمان به منظور کسب مجوز حضور در مسابقات برون مرزي با حريفان رقابت مي‌‌کنند که از مدت ها قبل تمرینات آماده سازی خود را در خانه ورزش های رزمی قم انجام می دهند.

دبیر هیئت ورزش های رزمی استان قم ابراز داشت: اين در حالي است که بر اساس برنامه‌ ريزي کميته مسابقات فدراسيون ورزش‌هاي رزمي، رقابت‌هاي کشوري و انتخابي تبم ملي ووينام در بخش بانوان در هفته پاياني ارديبهشت ماه به انجام خواهد رسيد.

وی افزود: بر اين اساس شرکت کنندگان در اين دوره از رقابت ها به ميزباني هيئت ورزش‌هاي رزمي استان البرز از بيست و سوم ارديبهشت ماه به مدت چهار روز در محل اردوگاه فاطمه زهرا (س) استان البرز با يکديگر به رقابت مي‌پردازند تا در نهايت نفرات برتر پيراهن تيم ملي را بر تن کنند.

رشیدی با بیان اینکه ووینام قم سابقه کسب مدال از مسابقات جهانی این رشته را نیز در کارنامه موفقیت های خود دارد، عنوان داشت: در رقابت‌های جهانی ووینام که در سال 2010 با شرکت تیم‌های مطرح جهان برگزار شد، دو بانوی قمی موفق به کسب مدال های طلا و نقره شدند.

وی یاد آور شد: خانم خدیجه رضایی در این مسابقات که در هوشی مینه ویتنام برگزار شد، با شایستگی به مدال طلا دست یافت و خانم پریسا حیدری صاحب نشان نقره شد تا تیم ملی کشورمان بعد از کشور میزبان با درخشش بانوان قمی به مقام نایب قهرمانی جهان دست یابد.

دبیر هیئت ورزش های رزمی استان قم تصریح کرد: بانوان قمی توانمندی و قابلیت های بسیار در رشته های رزمی دارند و موفقیت آنها در کسب مدال از مسابقات فستیوال هنرهای رزمی جهان، عنوان قهرمانی کشور در رشته جوجیتسو و کسب مدال از مسابقات جهانی ووینام موید این مهم است و امیدواریم با کسب مدال از رقابت های قهرمانی ووینام کشور و به دست آوردن مجوز حضور در رقابت های جهانی سال 2013 این موفقیت ها کامل تر شود.

