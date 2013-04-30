اجلاس تهران نماد اخوت و برادری بود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید هاشم حسینیبوشهری امروز سهشنبه در حاشیه درس خارج فقه خود با اشاره به برگزاری با شکوه و عزتمند اجلاس جهانی «علما و بیداری اسلامی» گفت: حقیقتا این حرکت را میتوان نقطه عطفی در تاریخ تقریب مذاهب اسلامی دانست.
وی افزود: قاطبه علمای شرکت کننده در این اجلاس، سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی را کامل و جامع و تنها راه برون رفت از بحرانآفرینی صهیونیست و غرب میدانستند.
دبیر کمیته علمی اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی افزود: در شرایطی که غرب و دشمنان اسلام برای شیعه و سنی نقشه کشیدهاند و برای رواج برادرکشی در میان مسلمانان برنامه دارند، همدلی و اخوت میان مذاهب اسلامی نقشههای شوم آنان را خنثی خواهد کرد.
آیتالله حسینی بوشهری افزود: اجلاس تهران، نماد تقریب بود و جمهوری اسلامی ایران به عنوان میزبان، اخوت و برادری خود را ثابت نمود، به گونهای که 70 درصد مدعوین از علمای اهلسنت و 30 درصد نیز از علمای تشیع بودند.
وی افزود: نگاه فرامذهبی به سیاستهای کلان جهان اسلام، دشمن را در دسیسهچینی زمینگیر خواهد کرد و امیدواریم ثمره این اجلاس و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب فصلالخطاب همه مسلمین در برابر دشمنان دین باشد.
به گزارش مرکز خبر حوزه، دبیر کمیته علمی اجلاس جهانی «علما و بیداری اسلامی» تاکید کرد: نگاه صهیونیست و غرب به اسلام هیچگاه مثبت نبوده و همه کسانی که دل در گرو قرآن و پیامبر خاتم دارند باید به این مهم توجه جدی نمایند.
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