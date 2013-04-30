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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۲۰:۲۷

آیت‌الله حسینی‌بوشهری:

اجلاس تهران نماد اخوت و برادری بود

اجلاس تهران نماد اخوت و برادری بود

قم - خبرگزاری مهر: مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور گفت: اخوت و برادری در میان متنفذان جهان اسلام در این اجلاس موج می‌زد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید هاشم حسینی‌بوشهری امروز سه‌شنبه در حاشیه درس خارج فقه خود با اشاره به برگزاری با شکوه و عزتمند اجلاس جهانی «علما و بیداری اسلامی» گفت: حقیقتا این حرکت را می‌توان نقطه عطفی در تاریخ تقریب مذاهب اسلامی دانست.

وی افزود: قاطبه علمای شرکت کننده در این اجلاس، سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی را کامل و جامع و تنها راه  برون رفت از بحران‌آفرینی صهیونیست و غرب می‌دانستند.

دبیر کمیته علمی اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی افزود: در شرایطی که غرب و دشمنان اسلام برای شیعه و سنی نقشه کشیده‌اند و برای رواج برادرکشی در میان مسلمانان برنامه دارند، همدلی و اخوت میان مذاهب اسلامی نقشه‌های شوم آنان را خنثی خواهد کرد.

آیت‌الله حسینی بوشهری افزود: اجلاس تهران، نماد تقریب بود و جمهوری اسلامی ایران به عنوان میزبان، اخوت و برادری خود را ثابت نمود، به گونه‌ای که 70 درصد مدعوین از علمای اهل‌سنت و 30 درصد نیز از علمای تشیع بودند.

وی افزود: نگاه فرامذهبی به سیاست‌های کلان جهان اسلام، دشمن را در دسیسه‌چینی زمین‌گیر خواهد کرد و امیدواریم ثمره این اجلاس و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب فصل‌الخطاب همه مسلمین در برابر دشمنان دین باشد.

به گزارش مرکز خبر حوزه، دبیر کمیته علمی اجلاس جهانی «علما و بیداری اسلامی» تاکید کرد: نگاه صهیونیست و غرب به اسلام هیچ‌گاه مثبت نبوده و همه کسانی که دل در گرو قرآن و پیامبر خاتم دارند باید به این مهم توجه جدی نمایند.

 

کد مطلب 2044418

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