پيروزي تيم فوتبال منتخب سائوپائلو برزيل مقابل تيم هنرمندان

به گزارش خبرنگار" مهر" در اين ديدار كه عصر امروز در ورزشگاه شهيد هرندي تهران برگزار شد و عوايد آن براي مناطق محروم جنوب تهران هزينه خواهد شد تيم برزيلي موفق شد با نتيجه 5 برصفر تيم هنرمندان را شكست دهد. اين تيم در ديدارهاي گذشته خود نيز تيم هاي استقلال و پاس تهران را شكست داده بود.

در اين ديدار مجيد سبزي و سيد مهدي حيدري از دنياي فوتبال خداحافظي كردند اما مجيد نامجومطلق كه قرار بود خداحافظي كند اين كاررا انجام نداد.

تيم فوتبال سائوپائلو برزيل روز دوشنبه هفته جاري تهران رابه مقصد برزيل ترك خواهد كرد.