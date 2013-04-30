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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۹:۵۹

10 گروه به استفاده از سامانه صندوق فروش ملزم شدند

10 گروه به استفاده از سامانه صندوق فروش ملزم شدند

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور گفت: از ابتدای سال جاری 10 گروه از صاحبان مشاغل به استفاده از سامانه صندوق فروش ملزم شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی عسکری گفت: 10 گروه از صاحبان مشاغل به استفاده از سامانه صندوق فروش ملزم شدند. رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور از الزام قانوني صاحبان مشاغل به نصب، راه اندازي و استفاده از سامانه صندوق فروش از ابتداي سال جاري خبر داد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: 10 گروه از صاحبان مشاغل از ابتداي سال جاری ملزم به استفاده از صندوق فروش (POSمکانيزه فروش) يا رايانه داراي سيستم نرم افزار فروشگاهي و صدور الکترونيکي صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق نمونه اعلام شده در دستورالعمل موضوع مواد 19 قانون ماليات بر ارزش افزوده و 169 قانون ماليات هاي مستقيم هستند.

کد مطلب 2044420

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