بعد از فوت امام خمینی (ره) چهره روحانیت در سینما کمرنگ شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی معلم در اولین نشست تخصصی "روحانیت در قاب سینما" که امروز سه شنبه دهم اردیبهشت ماه در سینما فلسطین برگزار شد، گفت: باید بین سینما و روحانیت پیوند زودتری برقرار می شد.

وی اضافه کرد: تاکنون حدود 5 فیلم داریم و قبل از انقلاب هم یک بار در "دایی جان ناپلئون" روحانی درباری و همچنین در "سلطان صاحب قران" علی حاتمی هم روحانیت به تصویر در آمد. در تصویر روحانیت در سینما باید تفکیک قائل شد. روحانیت در کنار مردم و به صورت سنتی زندگی می‌کنند باید دیده شود. البته وقتی این روابط در سینما دیده می‌شود باز با نگاه سیاسی به آن نزدیک می‌شوند.

این تهیه کننده در پایان سخنانش اظهار کرد: باید تفاوت روحانی صمیمی مردم پسند با روحانی که نقش عامل حاکمیت را دارد مشخص شود و احکام و تعریف آن برای سینما گران تبیین شود که متاسفانه احکام تصویری درستی نداشتیم و در فیلم هایمان هم روحانی را به صورت شعاری نمایش دادیم. در بسیاری از سریال‌ها به قدری به روحانیت به صورت مثبت و شعاری پرداخته شده است که برای مردم باورپذیر نیست و رابطه روحانیت با مردم را نیز با این نوع نمایش زیر سؤال می‌برد.