جشنواره غذاهای بومی و محلی تایباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه صید محمدی عصر سه شنبه در حاشیه این جشنواره در محل سالن همایش های خلیج فارس دانشگاه پیام نور اظهارکرد: جشنواره غذاهای بومی و محلی منطقه و مناطق مختلف کشور با حضور 160 نفر از بانوان شهرستان برگزار شد.

مسئول کمیته امور زنان و خانواده فرمانداری تایباد افزود: این جشنواره با هدف پخت غذاهای سالم بومی و محلی و آشنایی بیشتر بانوان با غذاهای محلی مناطق مختلف کشور و ایجاد فرصت برای بانوان در راستای تبادل اطلاعات در تهیه غذاهای سالم محلی برگزار شده است.

در پایان این جشنواره از 14تن از بانوان این شهرستان تقدیر بعمل آمد، همچنین نمایشگاه هنرهای سنتی دانش آموزان هنرستان حضرت معصومه (س) و نمایشگاه نقاشی نیز برپا شد.