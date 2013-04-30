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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۲۰:۲۲

جلال زاده به مهر خبر داد:

دور چهارم سفر هيئت دولت به آذربايجان غربي يكشنبه آغاز مي شود

دور چهارم سفر هيئت دولت به آذربايجان غربي يكشنبه آغاز مي شود

اروميه - خبرگزاري مهر: استاندار آذربايجان غربي از آغاز دور چهارم سفر استاني رئيس جمهور و هيئت دولت به این استان از روز يكشنبه هفته آينده خبر داد.

وحيد جلال زاده در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار مهر با بيان اينكه قبل از ظهر روزيكشنبه هفته آينده آذربایجان غربی میزبان رئیس جمهور و هیئت دولت در یکصد و ششمین سفر استانی خواهند بود افزود: رئيس جمهور كشورمان ساعت 11 صبح روز يكشنبه با استقبال مسئولان استاني از طريق فرودگاه بين المللي اروميه وارد آذربايجان غربي مي شود.

وي ادامه داد: محمود احمدي نژاد به همراه هيئت دولت در اولين برنامه خود بعد از استقبال مردمي در ورزشگاه تختي اروميه حاضر و با مردم اروميه ديدار و گفتگو مي كند.

جلال زاده با اشاره به اينكه  در این سفر، دولت ضمن بررسی مصوبات سه دوره سفر قبلی موانع احتمالی برخی پروژه های مشکل دار را بررسی و راهکارهای لازم را ارائه مي دهد عنوان كرد: بهره برداري از سه سد، دو باب بيمارستان، سه مجتمع فرهنگي و هنري از ديگر برنامه هاي سفر رئيس جمهور و اعضاي هئيت دولت به استان خواهد بود.

استاندار آذربايجان غربي در ادامه همچنين از بهره برداري راه آهن مهاباد و چهار هزار واحد مسكن مهر در استان همزمان با سفر چهارم هيئت دولت خبر داد و گفت: در مجموع براي بهره برداري اين طرح ها چهار هزار ميليارد ريال اعتبار هزينه شده است.

جلال زاده هچنین گفت: تشکیل کارگروه توسعه کشاورزی و کارگروه معدن با حضور ریاست محترم جمهور و اعضای هیئت دولت، دیدار با جوانان، نخبگان، تجلیل از خانواده معظم شهدا از دیگر برنامه های رییس جمهور محترم در سفر به آذربایجان غربی خواهد بود.

وی گفت: براساس سفرهای قبل تعدادی از وزرا و اعضای هیئت دولت به برخی از شهرستانهای استان سفر کرده و ضمن افتتاح برخی از پروژه ها و دیدار با مردم در شورای اداری شهرستان نیز حضور خواهند داشت.

کد مطلب 2044425

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