بشریت برای رسیدن به سعادت نیازی به بمب اتم ندارد

به گزارش خبرنگار مهر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور عصر امروز سه شنبه 10 اردیبهشت در عین افتتاحیه بیست و ششمین بین المللی کتاب تهران با گرامیداشت تولد حضرت فاطمه (س) او را یک انسان کامل و الگوی برای بشریت خواند.

وی سپس گفت: انسان خلق شده است تا در این عالم با سعادت و عزت و انسانی زندگی کند امنیت و رفاه، عزت و حقیقت انسان بودن را تجربه کند.

وی افزود: قریب ده هزار سال از عمر انسان در زمین می گذرد اما این ماموریت و هدف از خلق انسان محقق نشده است. چرا؟ روشن است که سعادت انسان در تعامل با یکدیگر همگرایی همدلی و پی گیری هدف مشترک سعادت جامعه بشر امکان پذیر است.

رئیس جمهور سپس یادآور شد: ولی در این همدلی و همگرایی و پی گیری هدف مشترک تا امروزعوامل گوناگونی دخالت داشته اند؛ جهالت ها یعنی بی اطلاعی، تعصبات بازهم یعنی بی اطلاعی از حقیقت انسان، خودخواهیها، توسعه طلبی ها و برتری طلبی ها همه مانع از تعامل انسانی بین آحاد بشر بوده است و همه اینها برآمده از جهل نسبت به حقیقت انسان،جهل نسبت به ماموریت انسان جهل نسب به ظرفیتهای عظیم آسمانی انسان است.

رئیس جمهور خطاب به حاضران در این برنامه گفت: شما در ذهنتان لایه به لایه همه اینها را بردارید، خودخواهی ها تعصبات برتری طلبی ها. آنچه درانتها باقی می ماند حقیقت انسانی است که صلح جو، کمال جو، عدالت طلب، مهربان و خواهان همگرایی بین آحاد بشر است.

وی افزود: حقیقت انسانها یکی است همه انسانها در یک حقیقت خلق شده اند که فطرت الهی است ظرفیت خدایی شدن کمال یافتن و انسانی زیستن در تک تک ابنا بشر به امانت گذاشته شده است اما چگونه می تواند به آن دسترسی پیدا کند؟ احمدی نژاد در پاسخ به این سوالی که خود طرح کرده بود گفت: راه روشن است از طریق دانایی وعلم به کمال انسانی و حقیقت انسان اگر راه درست سعادت انسانی را بشناسد حجابهای تعصب او را از حقیقت انسانی ساقط نمی کند اگر کسی بداند راه سعادت انسان خدمت به جامعه بشری است دیگر خودخواهی و برتری جویی نمی کند.

رئیس جمهور اضافه کرد: اگر کسی جایگاه حقیقی انسان را در عالم هستی به خوبی بشناسد دیگر به خودخواهی ها تن نخواهد داد رئیس جمهور همه مشکلات جامعه بشری را ناشی از جهل دانست و راه عبور از جهالت ها راهم این گونه بیان کرد: دانش، دانایی، اندیشه، شناخت عالم و حقیقت انسان و شناخت استعدادهای الهی انسان وعلم به ضرورت همگرایی و همدلی برای سعادت انسان.

وی بار دیگر مخاطب قرار دادن حاضران در آئین افتتاحیه نمایشگاه کتاب تهران گفت: دنیایی راتصور کنید خالی از تعصبات و خودخواهیها، انسانها همه با دانش و اندیشه با همدیگر تعامل کنند فصل مشترک و سطح برخورد انسانها برآمده از دانش و سطح معرفت و انسانیت باشد چنین جهانی زیباست.

رئیس جمهور سپس گفت: بشریت برای رسیدن به سعادت به بمب اتم و سلاحها کشتار جمعی و طراحی های ضد انسانی و جنگها نیاز ندارد.

وی افزود: برای رسیدن به امنیت بین المللی لازم نیست، زرادخانه ها پر شود و لازم نیست شبکه های تسلیحاتی ثروت ملتها را ببلعد و فقر و ناکامی را در جامعه بشری نهادینه کند. رسیدن به سعادت از طریق دانش است و امروزه جامعه بشری بیش از هر چیزی نیازمند معرفت و علم و دانایی است.

رئیس جمهور کتاب را بهترین ظرف انتقال دانایی و فضای تعامل اندیشه ها و فکرها و جانها خواند و گفت: کتاب یک محیط بی انتها و یک فضای امن برای ارتباط جانها و اندیشه ها با هم و تقویت همگرایی بین انسانها و زدودن خودخواهیها وعومل واگرایی است.

وی گفت: جهان زمانی به سعادت می رسد که بیشترین سرمایه گذاری ها دراین عرصه (کتاب) اتفاق بیافتد و فضای عمومی را اندیشمندان و متفکران و صاحب نظران عبور کرده از مرزهای جهالت مدیریت کنند و این اتفاق خواهد افتاد.

رئیس جمهور تاکید کرد: خوشبختانه امروز یک میل عمومی و یک گرایش عظیم در دنیا برای عبور از مرزهای غیر واقعی و مرزهای برآمده از تعصب و جاهلیت که بین انسانها فاصله می اندازد، اتفاق افتاده است مطالبات فکرانسانها سرباز کرده است. بسیاری از پیشرفتها و گردش اطلاعات و امکان ارتباط بین انسانها در تمام نقاط جهان و تبادل اندیشه، این فرصت را بوجود آورده است تا در یک فضای عمومی همه ابنا بشر با هم ارتباط برقرار کنند و ماموریت استقرار جامعه بشری را به طور مشترک دنبال کنند.

احمدی نژاد نمایشگاه کتاب را یک میعاد گاه و نشانه عظم ملت ایران برای پیمودن راه مشترک رسیدن به پایگاههای سعادت بشری توصیف کرد و گفت: ملت ایران از دیر باز فصل مشترک خود را با سایر ملتها، علم و اندیشه و دانایی قرار داده است و امروز هم همین مسیر نورانی را دنبال می کند.

رئیس جمهور در پایان با تقدیر از همه کسانی که در برپایی بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران تلاش کرده اندخطاب به آنها گفت: همه شما سربازان جبهه دانایی در برابر جبهه جهل و تعصب هستید.

شما پیشگامان نجات بشر از اندیشه های ضد انسانی هستید به امید روزی در آینده نزدیک که انسانها در پرتو حاکمیت انسانیت کامل تمام روابط خود را بر اساس دانایی واندیشه و حقیقت انسانی تنظیم کنند؛ آنروز است که همگان طعم شیرین انسان بودن را به طور کامل خواهند چشید.