حضور فیزیکی روحانی در سینما به مفهوم سینما در خدمت دین نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود ده‌نمکی در نشست "روحانی در قاب سینما" که امروز سه شنبه دهم اردیبهشت ماه در سینما فلسطین برگزار شد، عنوان کرد: حکومت ما به نام روحانیت و دین بنا نهاده شده و حوزه‌ها و روحانیون باید در برابر همه مسایل حتی گرانی و از بین رفتن اخلاق، پاسخگو باشند.

این کارگردان سینمای ایران ادامه داد: بعد از انقلاب آنهایی که باید در اتاق های فکر تولید اندیشه می‌کردند، ترور شدند و انقلاب گرفتار روزمرگی شد و زمانیکه قرار شد در این زمینه کار کنیم به تقلید از غرب سراغ توسعه‌های مختلف سیاسی و فرهنگی رفتیم.



وی خاطرنشان کرد: ما فیلم "ما فرشته نیستیم" را که می بینیم عاشق کلیسا می شویم. پس ما باید ظرفیت ها را در این زمینه زیاد کنیم و بتوانیم از خطوط قرمزها عبور کنیم. روحانیت نسبت به جامعه مسئولیت دارد تنها یک طبقه یا قشر جامعه نیست. به نظر من بحث روحانی در قاب سینما پایین آوردن مقام روحانیت است. نباید تصور شود که حضور فیزیکی روحانیت در سینما به مفهوم سینما در خدمت دین است.



کارگردان رسوایی با تاکید بر اینکه باید به ابزار و مولفه‌های سینما مسلط باشیم عنوان کرد: سینما یک رسانه است. قرار است میلیون نفر مخاطب این منبر باشند بنابراین باید نهاد هایی مثل حوزه در خصوص فقه سینما، حکمت سینما و هنر وارد شوند.

وی در ادامه با اظهار تاسف از نبود شرایط آکادمیک گفت: متاسفانه امروز در دانشگاه‌ها تکنیک های سی سال پیش سینما تدریس می‌شود . سینما زمانی می‌تواند موفق عمل کند که مفاهیم و مبانی به روشنی تعریف باشد و سینماگری می‌تواند در این حوزه فعالیت کند که به مفاهیم درونی اثر اعتقاد داشته باشد، نمی‌توان فیلم‌نامه‌ای را حوزه بنویسد و بعد آن را به سینماگر به عنوان یک تکنسین ارایه کند. در این صورت نمی توان انتظار داشت که فیلم های با کیفیتی ساخته شود.



مسعود ده نمکی در ادامه توضیح داد: ما برای ارکان زندگی روایات مختلف داریم که متاسفانه از آنها غفلت کرده ایم. این روایات باید تحلیل و آنالیز شود و در اختیار مردم قرار بگیرد. روایات مختلفی درباره زیبایی شناسی، حقوق مخاطب، تخیل، سرگرمی وجود دارد و در تمام این روایات به اصل آموزش توجه شده است.



کارگردان مستند "فقر و فحشا" در خاتمه سخنانش اظهار کرد: در سینما باید به اصل تعمیم توجه شود. یک موضوع را نباید به همه افراد یک جامعه تعمیم داد. متاسفانه در ایران به این صورت است . وقتی یک روحانی کار می‌کند و در کنار مردم و با مردم زندگی می‌کند نباید به دیگر روحانیون تعمیم داده شود. یا درباره اقشار مختلف جامعه وقتی در فیلم صحبت می‌شود نباید به دیگر اقشار جامعه تعمیم داده شود. وقتی در اخراجی‌ها 4 نفر با دیگران تفاوت دارند ورفتارشان مناسب نیست، نباید به تمام رزمنده‌ها تعمیم داده شود.