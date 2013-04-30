تکمیل و تحقق اهداف ورزشی در مدارس نیازمند 60 هزار معلم ورزش است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی، بعدازظهر سه شنبه در همایش پهلوانان حماسه‌ساز که در محل تالار ابن هیثم تربیت معلم شهید بهشتی مشهد، اظهار کرد: برای تکمیل و تحقق اهداف ورزشی نیازمند 60 هزار معلم ورزش در مدارس و در مقاطع مختلف تحصیلی هستیم.

وی سپس با بیان این مطلب که برای استخدام 20 هزار معلم ورزش به 20 هزار نفر جواب پس داده ام، افزود: ‌42 ماه پیش هنگامی که در شورای معاونین تصمیم ورود 20 هزار معلم ورزش را در سیستم آموزش و پرورش اعلام کردم با واکنش‌های عجیب مواجه شدم.

حاجی بابایی تصریح کرد: حوزه ورزش در بین تربیت فرزندان کاملا مغفول باقی مانده و این امر در حالی است که بیشتر افراد معتقدند نیاز امروز سیستم آموزش و پرورش مباحث فیزیک، شیمی و ریاضی بوده و ورزش نسبت به آنها برتری ندارد.

وزیرآموزش و پرورش ادامه داد: بنده معتقدم نیاز نیست هر فرد ریاضی و شیمی فرابگیرد چرا که اگر در یک جامعه ورزش نباشد جامعه خواهد مرد.

حاجی بابایی با اشاره به این مطلب که در حوزه ورزش باید نهضتی در مدارس شکل بگیرد، افزود: عده‌ای مدام می‌گویند باید با مواد مخدر در میان جوانان و دانش‌آموزان مبارزه کرد در حالی که اگر ورزش را در مدارس ارتقا دهیم دیگر دغدغه ای در زمینه معضل اعتیاد نداریم.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: ورزش باید به عنوان یک علم در سطح جامعه تعریف شود و در این راستا بنده تصمیم قاطع و صریح خود را مبنی بر جذب 40 هزار معلم که 20 هزار نفر آن مورد نیاز ورزش بود اعلام کردم.