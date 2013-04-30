انهدام باند مواد مخدر در لرستان/ 12 کیلوگرم تریاک کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کاظم علیزاده بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مقابله با سوداگران مرگ با همکاری مردم موفق شدند یک باند دو نفره تهیه و توزیع مواد مخدر را شناسایی و دستگیر کنند.

وی با بیان اینکه ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر لرستان با انجام تحقیقات گسترده بر روی این باند متوجه شدند که این باند قصد وارد کردن مواد مخدر از استان فارس به لرستان را دارد، اظهار داشت: سرانجام روز گذشته سه اکیپ از ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان به محورهای ورودی و خروجی شهرهای ازنا و دورود اعزام شدند.

فرمانده انتظامی استان لرستان با اشاره به اینکه ماموران مبارزه با مواد مخدر لرستان در این عملیات یک دستگاه خودرو سمند را متوقف و راننده آن را دستگیر کردند، افزود: در بازرسی تخصصی از خودرو توقیف شده مقدار 12 کیلوگرم تریاک را کشف کردند.

سردار علیزاده تصریح کرد: ماموران مبارزه با مواد مخدر با شگردهای خاص پلیسی سرکرده این باند که در شهرستان بروجرد بود را دستگیر کردند.

وی با بیان اینکه در رابطه با انهدام این باند دو نفر دستگیر شدند، گفت: افراد دستگیر شده همراه مواد مخدر کشف شده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

فرمانده انتظامی استان لرستان در پایان از شهروندان خواست تا هرگونه اطلاعات در امر خرید و فروش مواد مخدر و دیگر اقلام ممنوعه را در اسرع وقت از طریق تلفن 110 به پلیس اطلاع دهند تا نسبت به شناسایی و دستگیری مجرمان اقدام شود.