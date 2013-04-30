به گزارش خبرنگار مهر، نشست انجمن کتابخانه های عمومی استان البرز با حضور عربیان استاندار، رمضانعلی محسنی مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی استان، اکبر حلیمی مدیرکل آموزش و پرورش استان و جمعی از مسئولین کتابخانه های عمومی شامگاه سه‌شنبه در سالن شهید رجائی استانداری برگزار شد.

اصغر عربیان در این نشست گفت: کارشناسان و مدیران کتابخانه های استان بر موضوع ساز و کار تست مطالعه در جامعه هدف توجه ویژه ای کنند.

نوع کتابخوانی و جامعه انگیزش از نکات ضروری است

وی با بیان اینکه بررسی "نوع کتابخوانی" یکی از نکات مهم در جامعه ما است، اظهار داشت: امروزه شکل کتابخانه های ما تغییر کرده و از حالت مکتوب به حالت اینترنتی درآمده است. هیچگاه نرم افزار جای کتاب را نخواهد گرفت، اما محققین برای پیشرفت و صرفه جویی در زمان تحقیقاتشان برای مطالعات کاری نیازمند استفاده از اینترنت به جای کتاب هستند.

استاندار البرز در ادامه افزود: امروزه ظاهر کتابخانه ها، مدارس و شیوه کتابخوانی دانش آموزان تغییر کرده است چراکه در حال حاضر مسیر ما در این زمینه به سمت هوشمندسازی و الکترونیکی کردن مدارس است.

عربیان همچنین ادامه داد: اگر افراد روزانه به مدت 40 دقیقه مطالعه صحیح همراه با خروجی مفید داشته باشند، می توان گفت که کاملا مطلب قید شده در کتاب را متوجه شده اند که این نوع مطالعه از نوع مطالعات صحیح و خوب محسوب می شود.

وی به دیگر نکته مهم بررسی "جامعه انگیزش" اشاره کرد و اذعان داشت: در فرهنگ کتابخوانی دو دسته افراد وجود دارد، دسته اول کسانی هستند که انتخابشان از کتاب کاملا مشخص است آنها دانش‌آموزان، دانشجویان و شرکت کنندگان در آزمون های تحصیلی، کنکوری و استخدامی هستند که با از انتخاب خود آگاه هستند و نیاز خود را می دانند.

استاندار البرز در همین خصوص ادامه داد: دسته دوم اشخاصی که در شرایط سنی، جنسی و شغلی مختلف هستند از جمله کودک، نوجوان، جوان، زن و مرد، شاغل و خانه دار که باید دید چه نوع کتاب با چه موضوعی می پسندند که در این رابطه مسئولین باید با همفکری تیمی و کار ِ کارشناسی متوجه سلیقه خواننده، نوع و موضوعات کتب شوند.

عربیان ضمن یادآوری در همین رابطه افزود: کارشناسان و مسئولین کتابخانه های استان البرز باید به دو موضوع "نوع کتابخوانی" و "جامعه انگیزش" توجه ویژه ای کرده، این موارد را مورد بررسی قرار داده و هزینه ای برای دو آیتم فوق در نظر بگیرند.

وی با بیان اینکه استان البرز فاقد کتابخانه مرکزی و مرجع است، گفت: ما در نبود کتابخانه مرکزی و مرجع ضعف داریم که باید به آن رسیدگی شود، همچنین به وجود کتابخانه ملی نیاز داریم که از ضروریات استان است.

دریافت جایزه به شرط مطالعه مفید

استاندار البرز به طرح اهدای جایزه به مطالعه کنندگان اشاره کرد و اظهار داشت: برای اینکه مسئولین مربوطه بتوانند دریابند که اشخاص از مطالعاتشان درک مناسب داشته و خروجی مفیدی گرفته اند یا خیر، بهتر است مسابقه کتابخوانی را برای عموم مردم در سطح استان در سیما برگزار کرد و به نفرات برگزیده این مسابقه جوایزی اختصاص داد که در نهایت این طرح اثرات خوبی را به دنبال خواهد داشت یعنی اگر شخص شرکت کننده جایزه ای را از آن ِ خود کند، می توان گفت که تاثیر بسیار مثبتی از مطالعه کتاب گرفته است.

عربیان همچنین در ادامه افزود: اشخاص با مطالعه دقیق کتاب، دریافت جایزه و تاثیر مثبت از آن، بر روی زندگی شخصی، خانوادگی و کاریشان تاثیر به سزایی می گذارند.

چکیده کمک حال خریدار کتاب

وی با اشاره به موضوع نبود چکیده در اکثر کتب استان اشاره کرد و گفت: کارشناسان، مشاوران و مسئولین کتابخانه های استان البرز بدانند که وجود چکیده در ابتدای کتاب موضوع بسیار پراهمیتی است زیرا اگر مردم برای خرید کتاب مورد نظرشان به چکیده آن رجوع کنند با خواندن چکیده می‌توانند دریابند که آیا کتاب انتخاب شده را می خواهند یا خیر.

استاندار البرز در پایان اظهارات خود با بیان اینکه برنامه ها سال گذشته عملی نشد، یادآور شد: اگر خیرینی که در امر احداث کتابخانه و خرید زمین از کارشناسان و مسئولین کتابخانه ها سوال کننده که کمک هایشان به کجا رسیده است، باید بدانیم که به آنها چه پاسخی دهیم که انشاءالله امسال برنامه‌هایمان عملیاتی و اجرایی خواهد شد.

ازدیاد مسابقات آنلاین و مکتوب برای مردم استان

در ادامه این نشست رمضانعلی محسنی مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی استان البرز با اشاره به وضع کنونی کتابخانه‌ها افزود: طبق آماری که در دست داریم سال گذشته مطالبات ما 5 درصد، 4 میلیارد تومان بوده که تقریبا 30 درصد این مطالبات تحقق یافته است اگر 70 درصد باقی این مطالبات محقق نشود، با مشکل مواجه خواهیم شد.

محسنی گفت: امسال حق عضویت دریافت شده از کتابخانه ها را 95 میلیون تومان پیش بینی کرده‌ایم که از استاندار درخواست می کنیم برنامه هایی برای طرح های نیمه تمام ما مشخص کنند.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره خیرین کتابخانه ساز در مرداد ماه سال جاری اظهار داشت: سال گذشته حدود 76 هزار جلد کتاب از هدایای مردمی برای کتابخانه های استان بدست آوردیم که البته این رقم، رقمی خوب بود و امیدواریم امسال هم این روند ادامه یافته و افزایش پیدا کند، همچنین امسال پیش بینی می‌کنیم که از خیرین 5000 مترمربع زمین دریافت کنیم که سال گذشته از شهرستان نظرآباد اهدای زمین داشته‌ایم.

به گفته مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی استان البرز افزایش مسابقات مکتوب و آنلاین برای مادران، زنان و کتابداران خانه دار و شاغل، کودکان و نوجوانان و جوانان، افزایش کتابخانه و همچنین افزایش اعضای شبکه از شاخص های هدف در امر کتابخوانی الکترونیکی است.

محسنی همچنین افزود: سال گذشته 29 کتابخانه در سطح شهر ایجاد کردیم که امسال با یاری خداوند هدفمان 39 کتابخانه است و در نظر داریم تعداد اعضا، رایانه و اینترنت را افزایش دهیم.

وی در خاتمه سخنان خود اذعان داشت: موارد فوق ذکر توسط کارشناسان و متخصصان همراه با مسئولین نهاد کتابخانه های سطح شهر برنامه ریزی شده که انشاءالله به اهدافمان در این رابطه نزدیک می شویم تا بتوانیم نسبت به سال 91 سرانه مطالعه و تعداد اعضا را در سال جاری بالا ببریم.

کتابخانه مهم نیست، کتاب خواندن مهم است

عضو کمیته مطالعه مفید و مدیر اداره فعالیت‌های دینی، ادبی و هنری جهاد دانشگاهی استان البرز با بیان اینکه در حال حاضر به سمت مواجهه با کتاب پیش می رویم، نه ترغیب مردم به کتابخوانی، اظهار داشت: بحث اصلی ما رسیدگی به ساخت و احداث کتابخانه، زمین و تهیه کتب نیست، بلکه موضوع بر سر فرهنگ سازی و ترغیب مردم به سمت مطالعه است.

جمشید ندافی افزود: این در حالی است که مطالعه کردن ارزش دارد، نه داشتن کتاب و کتابخانه که متاسفانه به سمت کتابخانه‌داری در حال پیشروی هستیم و مسئولین حاضر در این نشست باید به این موضوع بیشتر توجه کرده و به حل آن رسیدگی کنند.

مقصر دانستن دولت بی انصافی است

کارشناس دفتر فرهنگی استانداری البرز در ادامه این نشست اظهار داشت: بحث تحرک فرهنگی برای کتابخوانی باید ایجاد شود و نباید دولت را در این قضیه مقصر جلوه داد که نهایت بی انصافی است.

احمدی همچنین ادامه داد: بخش خصوصی می تواند در توسعه کتابخوانی جامعه کمک قابل توجهی کند و این وظیفه را برعهده بگیرد که می توان به اتوبوس هایی اشاره کرد که چندی پیش کتاب های کوچکی را با خود حمل می کردند و مسافرین تا زمان رسیدن به مقصد به مطالعه می پرداختند.

در مدارس پایلوت ایجاد شود

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز در ادامه تصریح کرد: تاکنون تشکیل جلسات در این زمینه بسیار زیاد بوده ولی همچنان در کمیته های فرهنگی ضعف داریم و کارها انجام نشده است. موضوع خروجی اهمیت دارد. قرار بوده در برخی مدارس پایلوت هایی ایجاد شود که همچنان به آن رسیدگی نشده است.

صفی الله رمضانخانی افزود: انقلاب و مساجد ما با کتاب آغاز شد و شکل گرفت که می توان در همین خصوص نوجوانان و جوانان حاضر در نمازجمعه ها را به مطالعه ترغیب کرد.

وی گفت: اگر مسئولین بتوانند 5 درصد بودجه ای که از شهرداری دریافت می کنند را به کتابخانه‌های مساجد اختصاص دهند، اقدامی اساسی انجام داده اند.

دغدغه ما خرید فله ای کتاب است

همچنین در ادامه این نشست مدیر کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد کرج اذعان داشت: بحث مجموعه‌سازی در کتابخانه ها ضرورت دارد زیرا بیشترین مراجعه کنندگان به کتابخانه های عمومی افراد پشت کنکوری هستند که در دوره های خاصی از سال به کتابخانه ها رجوع می کنند و باقی فواصل مراجعه کننده کمتر است.

فاطمه باقری ادامه داد: خرید فله ای کتاب بدون توجه به نیاز فرد مهمترین دغدغه مسئولین است.

وی تصریح کرد: زمانیکه عضوی به کتابخانه مراجعه می کند کتاب مدنظرش را در آنجا نیابد، به سمت خرید اینترنتی می رود.

در پایان این نشست مقرر شد جلسه‌ بعدی به صورت فوق‌العاده و با حضور اعضای انجمن کتابخانه‌های عمومی استان البرز تشکیل شود.