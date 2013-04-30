دو باب جایگاه سوخت در دورود جریمه شدند/ سوء استفاده از کارتهای سوخت

محمدرضا موسوی خواه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری پنجاه و هفتمین جلسه کمیته تخلفات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان لرستان اظهار داشت: این جلسه برای رسیدگی به تخلفات کشف شده در بازرسی های مستمر واحد نظارت و بازرسی این شرکت از مجاری عرضه، نفتکشهای حامل مواد سوختی و مصرف کنندگان عمده و جزیی تشکیل و احکامی نیز در آن صادر شد.

وی با بیان اینکه در این جلسه دو باب جایگاه در شهرستان دورود به مبلغ 180 میلیون ریال جریمه شدند، تصریح کرد: این میزان جریمه به علت سوء استفاده کارگران جایگاه از 18 فقره کارت هوشمند سوخت صورت گرفت.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان افزود: همچنین یک باب جایگاه در شهرستان الیگودرز نیز به علت سوء استفاده کارگران جایگاه از 12 فقره کارت هوشمند سوخت به مبلغ 120 میلیون ریال جریمه شد.

موسوی خواه همچنین با بیان اینکه یک شرکت حمل و نقل در استان به دلیل انحراف از مسیر به مبلغ 422 میلیون و 630 هزار ریال جریمه شد، یادآور شد: یک شرکت حمل و نقل فرآورده های نفتی نیز به دلیل کشف سه عدد پلمپ سالم از نفتکش تحت پوشش به مبلغ 30 میلیون ریال جریمه شد.

وی ادامه داد: همچنین در این جلسه پرونده تخلف یک واحد کارخانه تولید آسفالت به دلیل تهیه غیرمجاز 150 هزار لیتر نفت گاز و 120 هزار لیتر نفت کوره به سازمان تعزیرات حکومتی استان ارجاع داده شد.