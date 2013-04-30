ایران در کنار حق و ملت سوریه ایستاده است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و محمد جهاد اللحام رئیس مجلس ملی سوریه شامگاه سه شنبه در محل مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد و پس از این دیدار روسای دو مجلس در نشست خبری مشترک به سوال خبرنگاران پاسخ دادند.

لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی سخنانی اظهار داشت: سوریه دوست و برادر ما است و ما طی دو سال و اندی شاهد همگرایی بین کشورهای مخالف سوریه و کشورهای مرتجع منطقه بوده ایم که فشارهایی را به مقاومت سوریه وارد آورده اند و از این جهت پایداری سوریه را که با این نیروهای التقاطی مبارزه می کنند، ستایش می کنیم.

وی افزود: این مایه تاسف است که آمریکا و برخی از کشورهای عربی منطقه مرتب شعار می دهند که با تروریستها مبارزه می کنند اما در قضیه سوریه به تروریستها سلاح و پول می دهند.

لاریجانی گفت: در مذاکراتی که با آقای اللحام داشتیم از این نظر که سوریه آمادگی دارد در مذاکرت روشن و شفاف با گروههای مختلف سیاسی در سوریه به راه حلهایی در این باره برسند، حمایت می کنیم.

رئیس مجلس خاطر نشان کرد: با این نگاه سوریه که تصمیمی درباره آینده سوریه باید از درون صندوقهای رای بیاید حمایت می کنیم و این نظر را می پسندیم، معتقدیم هر گونه اصلاحات در سوریه باید براساس رای مردم باشد.

لاریجانی تاکید کرد: هیچ وقت اصلاحات با سرنیزه، توپ و سلاح صورت نمی گیرد و ما در مورد بحرین شاهد این وضع هستیم و مطمئنیم که مشکلات با سلاح حل نمی شود.

محمدجهاد اللحام رئیس مجلس ملی سوریه نیز در این نشست طی سخنانی از جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری به خاطر مواضع ارزشمند جمهوری اسلامی در حمایت سوریه قدردانی کرد.

وی افزود: ایران و سوریه جزء کشورهای حامی مقاومت هستند و از گذشته تلاشهای زیادی صورت می گرفت تا مساله را نظامی جلوه دهند و هدفشان تنها سوریه نیست بلکه هدف آنها محور مقاومت است و سوریه خط اصلی مقاومت به حساب می آید آنها گمان می کنند باید این محور را مورد حمله قرار دهند و آن را بشکنند اما اشتباه هستند.

رئیس مجلس ملی سوریه ادامه داد: تلاش کردند تروریستها را در سوریه از طریق گروههای تروریستی تکفیری صادر کنند و کارخانه ها، مساجد، کلیساها و زیر ساختهای سوریه و خطوط انتقال نفت را مورد حمله قرار دادند.

وی افزود: بیش از 160 عملیات انتحاری با خودروهای بمب گذاری شده انجام دادند متاسفانه ایالات متحده امریکا هم به دروغ تلاش می کند دنیا را فریب دهد که در حال مبارزه با گروههای تروریستی است.

وی افزود: این درحالی است که برخی کشورهای عربی و مرتجع منطقه که در دست آمریکا هستند تلاش می کنند از تروریستها در سوریه حمایت کنند اما پس از پیروزهای ارتش سوریه و پایداری مردم، آنها به راه حل دیگری روی آورده اند و ایده دروغین آنها استفاده از سلاحهای شیمیایی بود در حالی که همگان می دانیم که آنها در عراق چه کردند.

اللحام در بخش دیگری از سخنان خود به رابطه دو جانبه سوریه و ایران اشاره کرد و یادآور شد: تلاش داریم روابط سوریه با ایران در زمینه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را ارتقا دهیم.

وی گفت: ایران در کنار حق و ملت سوریه ایستاده است. اطمینان می دهیم که به برکت فداکاری و تلاش ارتش سوریه و ملت خود به پیروزی خواهیم رسید و همچنان طرح راه حل سیاسی مسالمت آمیز که بشار اسد در سال 2013 مطرح کرده است پایبندهستیم اللحام ادامه داد: این طرح بشار اسد دعوت نامحدودی برای همه گروههای سوریه بدون هیچ پیش فرضی است تا به خواست ملت پای صندوقهای رای بیایند.

رئیس مجلس ملی سوریه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید با توجه به اینکه در 25 ماه گذشته کشورهای عضو بین المجالس آسیایی در اجلاسهای مختلف با صدور بیانیه هایی برمبارزه با تروریستم تاکید کرده اند، به نظر شما آیا این کشور ها توانسته اند عملا اقدامی در این راستا صورت داده و دین خود را ادا کنند، گفت: ایالات متحده آمریکا تمام دنیا را فریب می دهد.

وی مصوبه 1373 سازمان ملل در سال 2001 اشاره کرد و گفت: این مصوبه با توجه به منشور سازمان ملل که توسط شورای امنیت صادر شد، به معنای این است که تمام کشورها ناگزیر هستند با پدیده تروریسم مبارزه کنند.

اللحام افزود: ما شاهد هستیم که مالی با تروریست ها مبارزه می کنند اما در سوریه از تروریستها حمایت می کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه آمریکا شعار می دهد اما بر عکس آن عمل می کند فرصت آن رسیده که اعلام کنیم زمان دنیای تک قطبی سپری شده یا در آستانه سپری شدن است.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه به دنبال اخبار منتشر شده اتحادیه عرب و آمریکا به نیابت از اسرائیل به توافق رسیدند که رژیم صهیونیستی به مرزهای 1967 عقب نشینی با تبادل زمین عقب نشینی کند، نظر شما در درباره این توافق کیست، گفت: آنقدری که در رسانه ها دیدم این طرح یک طرح خام است و بیشتر جنبه بازیگوشی دارد.

لاریجانی افزود: بعید است که آنها متوجه نشوند که حقوق فلسطینی ها جنبه بازیگوشی ندارد، این توافق شاید بخاطر فشارهایی است که بر اسرائیل وارد می شود.

رئیس مجلس ادامه داد: آنها می خواهند با این طرح گشایشی برایشان ایجاد شود و اسرائیل را از انزوا خارج کنند، حالا می شود قدری فهمید که سروصداها در سوریه با چه هدفی است.

وی افزود: ما از این طرح ها زیاد دیده ایم و در این چند دهه اخیر نیز چنین طرح ایی زیاد بوده که معمولا با سروصداهایی بوجود می آید و بعد از مدتی فروکش می کند.

خبرنگار مهر دوباره از لاریجانی پرسید که آیا شما به این طرح امیدوار نیستید که لاریجانی پاسخ داد: ما به این طرح خوشبین نیستیم و بیشتر جنبه بازیگوشی دارد، ضمن اینکه حقوق فلسطینی ها را محقق نمی کند.