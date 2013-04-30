همایش ملی سبک زندگی در تمدن سازی نوین اسلامی به دنبال رفع دغدغه های رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه نشست هم اندیشی دبیر، ریاست هیئت علمی و داوری و رئیس کمیته اخلاقی همایش با مدیرکل صدا و سیمای مرکز کرمان برگزار شد.

در این دیدار محمد امین خواجه حسنی دبیر همایش و رئیس دانشگاه امام حسین(ع) هدف از برگزاری همایش ملی سبک زندگی در تمدن سازی نوین اسلامی را اجرای منویات رهبری و رفع دغدغه های ایشان برشمرد.

وی همچنین تحقق تمدن نوین اسلامی در بعد سبک زندگی را از جمله دیگر اهداف برگزاری همایش عنوان کرد و گفت: در بعد سخت افزاری تمدن پیشرفت های خوبی حاصل شده لیکن در بعد نرم افزاری که همان سبک زندگی و رفتار اجتماعی است؛ متاسفانه پیشرفت خوبی حاصل نشده است.

خواجه حسنی افزود: شورای سیاست گذاری همایش با حضور اساتیدی از حوزه و دانشگاه های استان و نخبگان شکل گرفته و کمیته های تخصصی جهت برنامه ریزی حول محورهای 7 گانه تشکیل شده است.

وی محورهای همایش را شامل اجتماعی؛ اقتصادی؛ حقوقی؛ فرهنگی؛ سیاسی و مدیریتی دانست و اظهار داشت: ایجاد وب گاه همایش یکی دیگر از اقدامات انجام شده است که طی مدت کوتاه راه اندازی بیش از 500 هزار بازدید داشته و 200 نفر به عضویت این سایت در آمده اند.

دبیر همایش ملی سبک زندگی در تمدن سازی نوین اسلامی خاطر نشان کرد: مقالات برتر این همایش در نشریات علمی و پژوهشی معتبر منتشر می شوند.

وی اضافه کرد: بیش از 95 نفر ساعت برای برگزاری این همایش وقت صرف نموده اند و 40 نفر از اساتید نخبه هیات های علمی دانشگاه های استان برای برگزاری همایش همکاری نموده و بیش از یک صد نفر از اساتید دانشگاه امام حسین(ع) کشور نیز اعلام آمادگی برای همکاری نموده اند.

در این دیدار همچنین مدیر کل صدا و سیمای مرکز کرمان اظهار داشت: بیانات مقام معظم رهبری پیرامون سبک زندگی اسلامی بیانگر عمق آگاهی و مطالعه ی ایشان است.

حجت الاسلام سید جواد موسوی افزود: برای رسیدن به قله هایی که رهبر معظم انقلاب ترسیم می کنند؛ عزم و اراده و تدبیر لازم است تا فاصله ها کم و مشکلات برطرف شود.

وی گفت: با تغییر برخی عادات؛ رفتارها و شیوه های سبک زندگی؛ شاهد جایگزین های غربی در تهاجم فرهنگی هستیم که موجب غلبه ی فرهنگ بیگانه شده است.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز کرمان؛ یکی از آسیب ها را شعاری شدن برخی پیام ها دانست و افزود: باید با سیاست گذاری و برنامه ریزی؛ منویات رهبری را اجرایی کنیم.

وی از اعلام آمادگی صدا و سیمای مرکز کرمان برای فرهنگ سازی سبک زندگی اسلامی و حمایت کامل از همایش در ابعاد رسانه ای و تبلیغی خبر داد و گفت: همکاری نخبگان و اساتید با صدا و سیما می تواند ظرفیت های خوبی در این رابطه پدید آورد.

