  1. استانها
  2. کرمان
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۲۱:۵۷

خواجه حسنی:

همایش ملی سبک زندگی در تمدن سازی نوین اسلامی به دنبال رفع دغدغه های رهبری است

همایش ملی سبک زندگی در تمدن سازی نوین اسلامی به دنبال رفع دغدغه های رهبری است

کرمان - خبرگزاری مهر: دبیر همایش ملی سبک زندگی در تمدن سازی نوین اسلامی از برگزاری این همایش طی مهرماه سال جاری در کرمان خبر داد و گفت: همایش ملی سبک زندگی در تمدن سازی نوین اسلامی به دنبال رفع دغدغه های رهبری است.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه نشست هم اندیشی دبیر، ریاست هیئت علمی و داوری و رئیس کمیته اخلاقی همایش با مدیرکل صدا و سیمای مرکز کرمان برگزار شد.

در این دیدار محمد امین خواجه حسنی دبیر همایش و رئیس دانشگاه امام حسین(ع) هدف از برگزاری همایش ملی سبک زندگی در تمدن سازی نوین اسلامی را اجرای منویات رهبری و رفع دغدغه های ایشان برشمرد.

وی همچنین تحقق تمدن نوین اسلامی در بعد سبک زندگی را از جمله دیگر اهداف برگزاری همایش عنوان کرد و گفت: در بعد سخت افزاری تمدن پیشرفت های خوبی حاصل شده لیکن در بعد نرم افزاری که همان سبک زندگی و رفتار اجتماعی است؛  متاسفانه پیشرفت خوبی حاصل نشده است.

خواجه حسنی افزود: شورای سیاست گذاری همایش با حضور اساتیدی از حوزه و دانشگاه های استان و نخبگان شکل گرفته و  کمیته های تخصصی جهت برنامه ریزی حول محورهای 7 گانه تشکیل شده است.

وی محورهای همایش را شامل اجتماعی؛ اقتصادی؛ حقوقی؛ فرهنگی؛ سیاسی و مدیریتی دانست و اظهار داشت: ایجاد وب گاه همایش یکی دیگر از اقدامات انجام شده است که طی مدت کوتاه راه اندازی بیش از 500 هزار بازدید داشته و 200 نفر به عضویت این سایت در آمده اند.

دبیر همایش ملی سبک زندگی در تمدن سازی نوین اسلامی خاطر نشان کرد: مقالات برتر این همایش در نشریات علمی و پژوهشی معتبر منتشر می شوند.

وی اضافه کرد: بیش از 95 نفر ساعت برای برگزاری این همایش وقت صرف نموده اند و 40 نفر از اساتید نخبه هیات های علمی دانشگاه های استان برای برگزاری همایش همکاری نموده و بیش از یک صد نفر از اساتید دانشگاه امام حسین(ع) کشور نیز اعلام آمادگی برای همکاری نموده اند.

در این دیدار همچنین مدیر کل صدا و سیمای مرکز کرمان اظهار داشت: بیانات مقام معظم رهبری پیرامون سبک زندگی اسلامی بیانگر عمق آگاهی و مطالعه ی ایشان است.

حجت الاسلام سید جواد موسوی افزود: برای رسیدن به قله هایی که رهبر معظم انقلاب ترسیم می کنند؛ عزم و اراده و تدبیر لازم است تا فاصله ها کم و مشکلات برطرف شود.

وی گفت: با تغییر برخی عادات؛ رفتارها و شیوه های سبک زندگی؛ شاهد جایگزین های غربی در تهاجم فرهنگی هستیم که موجب غلبه ی فرهنگ بیگانه شده است.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز کرمان؛ یکی از آسیب ها را شعاری شدن برخی پیام ها دانست و افزود: باید با سیاست گذاری و برنامه ریزی؛ منویات رهبری را اجرایی کنیم.

وی از اعلام آمادگی صدا و سیمای مرکز کرمان برای فرهنگ سازی سبک زندگی اسلامی و حمایت کامل از همایش در ابعاد رسانه ای و تبلیغی خبر داد و گفت: همکاری نخبگان و اساتید با صدا و سیما می تواند ظرفیت های خوبی در این رابطه پدید آورد.
 

کد مطلب 2044463

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها