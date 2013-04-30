با مناظره موافق هستم اما نباید باعث بداخلاقی شود/ رابطه ملت ایران با آمریکا رابطه گرگ و میش است

به گزارش خبرنگار مهر از ملایر حجت الاسلام علی فلاحیان عصر سه شنبه در جمع دانشجویان دانشگاه ملایر ضمن معرفی و سوابق کاری خود در دوران انقلاب اسلامی اظهار داشت: من 11 اصل مهم را در برنامه کاری آینده خود دارم.

وی ابراز داشت: کنترل نقدینگی و ثبات قیمت‌ها، مباررزه با گرانی و ایجاد اشتغال پایداربا گرایش‌های فارغ التحصیلان دانشگاه ها، گسترش روابط اقتصادی و فرهنگی با سایر کشورهای دنیا، استفاده از فن آوری های روز دنیا، ایجاد دولت الکترونیک، برنامه ریزی برای اوقات فراقت مانند ورزش و انجام برنامه های هنری از جمله برنامه کاری من است.

فلاحیان ادامه داد: استفاده از اوقات فراغت برای رشد فرهنگ اسلامی، سرمایه گذاری برای جذب توریست، توسعه خدمات و فراهم آوردن زمینه‌های ازدواج جوانان و اقشار کم در آمد، سرمایه گذاری برای تحکیم و استحکام بنیاد خانواده مخصوصا خانواده های بی سرپرست، توجه به بحث امنیت اجتماعی،از دیگر برنامه های تدوین شده من می باشد.

کاندیدای دور یازدهم انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به اینکه طبق قانون اساسی کشور هر کسی به عنوان رئیس جمهور در هر دوره ای انتخاب می شود باید لیست اموال و دارایی های خود را اعلام کند افزود: این امر برای این است که بعد از دوران رئیس جمهوری مردم بدانند شخص تا چه اندازه از اموال دولتی که در اختیار داشته در منافع شخصی خود استفاده کرده است.

ساده زیستی در مسلک و مرام افراد اصلح باشد

فلاحیان بیان داشت: ساده زیستی که ائمه اطهار بر آن تاکید فراوان داشته و امام و رهبری نیز بر این امر تاکید داشته و دارند باید در مسلک و مرام افراد اصلح باشد.

افرادی که به زندگی تجملاتی گرایش دارند نمی توانند به مردم خدمت کنند

کاندیدای دور یازدهم انتخابات ریاست جمهوری افزود: افرادی که به زندگی تجملاتی گرایش دارند نمی توانند به مردم خدمت کنند چرا که وابستگی هایی که انسان به زندگی داردنمی گذارد انسان در اهدافش موفق باشد.

حاکم باید مورد اعتماد مردم و میان رو باشد

وی با بیان اینکه مردم از حاکم سه چیز می خواهند و آن راست گویی در سخن،عمل به وعده ها و قضاوت همراه عدالت است، تاکید کرد: این سه باید در یک فرد اصلح باشد و در واقع به فرموده امام علی(ع) حاکم باید مورد اعتماد مردم و میان رو باشد.

باید تلاش کنیم قدرت خرید مردم بالا برود

فلاحیان همچنین بیان کرد: ما بعد از جنگ که وارد دولت شدیم روی دو بحث تبادل نظر داشتیم و دو نظریه را که در اقتصاد وجود داشت مطرح کردیم که آن دو نظریه سرمایه گذاری روی تقاضا و سرمایه گذاری روی عرضه بود و باید تلاش کنیم که قدرت خرید مردم را بالا ببریم.

همزمان با یارانه ها تولیدات داخلی افت پیدا کرد

کاندیدای دور یازدهم انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به دادن یارانه نقدی به مردم نیزگفت: یارانه ها زمانی مفید است که این پول به تولیدات داخلی کمک کند و در پیشرفت اقتصادی کشور مفید باشد اما همزمان با یارانه ها تولیدات داخلی افت پیدا کرد و واردات چینی در کشور زیاد شد و این پول ها پای واردات چینی و یه سمت سیکل خارجی رفت و باعث شد که صنایع ما رشد نکنند و بر این اساس دچار مشکل شدیم.

دولت یک بخش از درآمدها را برای دهک های آسیب پذیر اختصاص دهد

فلاحیان عنوان داشت: نظر من این است که دولت یک بخش از در آمدها را برای دهک های آسیب پذیر اختصاص دهد.

وی افزود: در زمان آقای هاشمی یک نظریه مبنی بر تبدیل نفت خام به فراورده های دیگرو صادرات آن فرآورده ها را دادیم که 15 پالایشگاه ساخته شود و این محصول را به فرآوره تبدیل کند که درآن زمان نیز مصوب شد اما اجرایی نشد.

کشور ما باید به شرطی به دست جوانان اداره شود که جوانان قوانین مدیریتی داشته باشند

کاندیدای دور یازدهم انتخابات ریاست جمهوری در خصوص اینکه کشور باید در دست جوانان باشد نیز گفت: کشور ما باید به شرطی به دست جوانان اداره شود که جوانان قوانین مدیریتی داشته و بتوانند از همه ظرفیتها برای پیشرفت کشور استفاده کنند.

فلاحیان به مشکلات اقتصادی در برخی کشورها اشاره کرد و گفت: مشکلات اقتصادی این کشورها به خاطر استقراض خارجی است و استقراض خارجی زمانی مفید است که تورم در آن کشور وجود نداشته باشد.

در کشور استقراض خارجی نداشته اما استقراض داخلی داریم

وی افزود: ما در کشورمان استقراض خارجی نداشته اما استقراض داخلی داریم چرا که اقتصاد کشور ما سوسیالیستی و لیبرال نیست در کشور ما سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی وجود دارد.

فلاحیان در ادامه در خصوص محاکمه افرادی که 3هزار میلیارد را از بیت المال برداشته و به حساب خود واریز کردند نیز گفت: البته که این افراد محاکمه شده و یا در حال محاکمه هستند و فعلا به خاطر برخی تحقیقات جدید پرونده همچنان در حال بررسی است.

رابطه ملت ایران با آمریکا رابطه گرگ و میش است

کاندیدای دور یازدهم انتخابات ریاست جمهوری در خصوص رابطه با آمریکا نیز گفت: به فرموده امام ما هیچ رابطه و مذاکره ای با آمریکا نداریم و در واقع رابطه ملت ایران با آمریکا رابطه گرگ و میش است.

فلاحیان اظهار داشت: مقام معظم رهبری نیز بارها در سخنان خود در رابطه با امریکا تاکید داشته تا زمانی که آنها بخواهند از زور استفاده کنند ما هیچ رابطه و مذاکره ای با آنها نخواهیم داشت.

وی گفت: آمریکا می خواهد ملت ایران به وی امتیاز بدهد اما ملتی که این همه سختی را طی سال های انقلاب از سوی امریکا متحمل شده به کسی امتیاز نخواهد داد.

کاندیدای دور یازدهم انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد: آمریکا امروز از مجهز شدن کشورها به ابزار نظامی در هراس است و از پیشرفت و تمدن اسلامی می هراسد.

فلاحیان وی با اشاره به پیش بینی های امام (ره) در خصوص آینده ملتها نیز بیان داشت: امام(ره) در سخنان خود در گفته بودند که درآینده ابرقدرت ها فلج می شوند و موج بیداری اسلامی ملت های مسلمان را فرا می گیرد و امروز این تحقق یافته است.

حرف اول و آخر را در این کشور ولایت می زند

کاندیدای دور یازدهم انتخابات ریاست جمهوری ابراز داشت: حرف اول و آخر را در این کشور ولایت می زند و آنچه در قانون ما مهم است ولایت است چرا که ولایت پایه و اساس این کشور است.

فلاحیان در زمینه فتنه 88 نیز گفت: کسانی که فتنه را به پا کردند و کسانی که به آن دامن زدند و بر ضد ولایت و اسلام و انقلاب به مردم و کشور آسیب رساندند باید محاکمه می شدند و تا زمانی که بر عقاید خود هستند باید با آنها برخورد شود.

از برنامه های من برای رشد فرهنگی کشور تدوین یادگیری قرآن و احکام قرآن است

وی در ادامه افزود: یکی از برنامه های من برای رشد فرهنگی کشور تدوین یادگیری قرآن و احکام قرآن با روش های آسان است تا بتوانیم فرهنگ قرآنی را در کشور اسلامی ترویج دهیم و این مهم باید از جوانان کشور شروع شود.

وی در پایان اضافه کرد: من با مناظره موافق هستم اما مناظره نباید باعث بداخلاقی ها در کشور شود و به زندگی شخصی افراد راه پیدا کند چرا که باعث می شود تا مردم ذهنیت بدی نسبت به افراد پیدا کنند.