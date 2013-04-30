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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۲۲:۰۰

سرهنگ چوگانی:

دستگیری سارق اینترنتی در رابر/ برخورد جدی با جرایم الکترونیکی

دستگیری سارق اینترنتی در رابر/ برخورد جدی با جرایم الکترونیکی

رابر - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامي شهرستان رابر گفت: فردي که به صورت اينترنتي مبالغ غير قانوني را از حساب يک شهروند برداشت کرده بود، شناسايي و دستگير شد.

سرهنگ علی چوگاني در گفتگو با مهر اظهار داشت: پيرو شکايت شهروندي مبني بر برداشت غيرمجاز مبالغي از حساب بانکي وي طي چند ماهه گذشته و به صورت اينترنتي، ماموران انتظامي تحقيقات خود را براي شناسايي سارق آغاز کردند.

وي ضمن اشاره به تجسس هاي فني کارآگاهان پليس آگاهي رابر و بررسي هاي صورت گرفته از حساب بانکي شاکي، خاطر نشان کرد: مبالغ برداشت شده از حساب، به منظور پرداخت قبوض تلفن مورد استفاده قرار گرفته بودند.

اين مسئول تصريح کرد: در ادامه تحقيقات تخصصي و فني پليس، متهم شناسايي و در يک عمليات غافلگيرانه در سطح شهر دستگير شد که در بازجويي هاي صورت گرفته، ابتدا منکر هر گونه عمل خلاف قانون شد اما پس از مواجه شدن با مدارک و مستندات، به جرم خود مبني بر برداشت مبالغ غيرقانوني از حساب بانکي شاکي اعتراف کرد.

فرمانده انتظامي شهرستان رابر به همشهريان هشدار داد: اطلاعات حساب خود را در اختيار ديگران قرار ندهيد تا زمينه وسوسه ارتکاب جرم و وقوع آن فراهم نشده و به منظور پيشگيري از سرقت هاي احتمالي رمزهاي کارت بانک خود را به صورت دوره اي تغيير دهيد.

کد مطلب 2044467

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