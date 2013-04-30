لزوم نهادینه شدن پرداخت عوارض شهری در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام علی توکلی عصر سه شنبه در دیدار با مسئولان شهرداری کرمان گفت: شهرداری عرصه خدمات زیادی است که باید برای نهادینه شدن فرهنگ پرداخت عوارض و هرینه خدمات در بین مردم فرهنگ سازی شود.

وی در دیدار با شهردار ، معاونین شهردار و شهرداران مناطق کرمان افزود: مردم باید قدردان زحمات شبانه روزی شهرداری باشند که خدمات خود را در روز و شب و تعطیل و غیر تعطیل ارائه می دهد.

وی اظهار داشت: یک فرهنگ بد شایع شده که بعضا مردم در مراجعه به شهرداری ها تقاضای استفاده از تخفیف ویژه دارند و خود را طلبکار می دانند.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان با اشاره به مراجعه بعضی از افراد به شهرداری ها به جهت استفاده از خلأهای قانونی و سوء استفاده از این موقعیت ها ، بیان داشت: بعضی از افراد می خواهند از رانت استفاده کنند و یا بدنبال پیدا کردن مسیر هایی جهت استفاده از تخفیف هستند که شهرداری ها باید در مواجهه با این افراد بیشتر مواظب باشند.

وی بر رعایت قانون و الزام به رعایت آن تأکید کرد و ابراز داشت: حرکت در مسیر قانون انسان را از خطا باز می دارد و تخطی از آن شاید گذشته درخشان انسان را در لحظه ای بر باد دهد.