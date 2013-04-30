حضور زنان در اجتماع بدون خلل در کانون خانواده ارزشمند است

به گزارش خبرنگار مهر، حميدرضا فراست طلب روز سه شنبه در جلسه شوراي اداري و مراسم بزرگداشت روز زن در اداره زندانهای قزوین اظهارداشت: با نگاهي دقيق و عميق به تمام ابعاد وجودي زن، وظائف و نقشهاي تعالي بخش آن در نهاد خانواده روشن مي شود.



وي با تبريك فرا رسيدن هفته زن و بزرگداشت مقام مادر، حفظ جايگاه زنان را در گسترش فرهنگ و سیره فاطمی ضروري دانست و بيان کرد: جايگاه و شخصيت زن در فرهنگ هر جامعه، نشان دهنده ميزان اهميت و منزلت زنان در آن جامعه است و مکتب اسلام با نگرشي فراگير و با در نظر گرفتن همه ويژگي هاي زنان، منزلت و کرامت والايي را براي آنان قائل شده است.



فراست طلب به تبيين نقش زن مسلمان در نهاد خانواده و جامعه پرداخت و تصریح کرد: زنان همیشه و در همه عرصه‎های اجتماعي پیش ‎قدم و تأثیرگذار بوده اند و در شرایط کنونی نیز نقش مهمی در موفقیت های کشور دارند.



وي عفت درنگاه و معاشرت را ازجمله آداب حضور زن در جامعه برشمرد و افزود: فعاليت هاي اجتماعي زنان و حضور آنان در جامعه با رعايت اجراي قوانين و اصول دين مبين اسلام ميسور بوده ومتضمن رشد وتعالي زن در عرصه هاي مختلف است.



مديركل زندانهاي قزوين در ادامه خاطرنشان كرد: حجاب اسلامی مهمترين دستاورد ارزشمند انقلاب است و بر حفظ جایگاه و نقش زنان در جمهوری اسلامی تأكيد دارد.



وي گفت: با توجه به نامگذاری امسال به عنوان خلق حماسه سیاسی و اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری، بانوان نيز باید در رویدادهاي بزرگ و سرنوشت‎ ساز حضور پیدا کنند و تاثیرگذار باشند.



مديركل زندانهاي قزوين اعلام كرد: بمناسبت هفته گرامیداشت زن و مقام مادر همایشي با عنوان زن، تریبت و تحکیم بنیان خانواده با حضور بانوان شاغل درمجموعه زندانهاي استان در زندان مركزي برگزارمي شود.



در پایان اين مراسم از بانوان نمونه شاغل در اداره كل زندانهاي قزوين تقدير شد.



















