حضور زنان در اجتماع بدون خلل در کانون خانواده ارزشمند است

به گزارش خبرنگار مهر، حميدرضا فراست طلب روز سه شنبه در جلسه شوراي اداري و مراسم بزرگداشت روز زن در اداره زندانهای قزوین اظهارداشت: با نگاهي دقيق و عميق به تمام ابعاد وجودي زن، وظائف و نقشهاي تعالي بخش آن در نهاد خانواده روشن مي شود.
وي با تبريك فرا رسيدن هفته زن و بزرگداشت مقام مادر، حفظ جايگاه زنان را در گسترش فرهنگ و سیره فاطمی ضروري دانست و بيان کرد: جايگاه و شخصيت زن در فرهنگ هر جامعه، نشان دهنده ميزان اهميت و منزلت زنان در آن جامعه است و مکتب اسلام با نگرشي فراگير و با در نظر گرفتن همه ويژگي هاي زنان، منزلت و کرامت والايي را براي آنان قائل شده است.
فراست طلب به تبيين نقش زن مسلمان در نهاد خانواده و جامعه پرداخت و تصریح کرد: زنان همیشه و در همه عرصههای اجتماعي پیش قدم و تأثیرگذار بوده اند و در شرایط کنونی نیز نقش مهمی در موفقیت های کشور دارند.
وي عفت درنگاه و معاشرت را ازجمله آداب حضور زن در جامعه برشمرد و افزود: فعاليت هاي اجتماعي زنان و حضور آنان در جامعه با رعايت اجراي قوانين و اصول دين مبين اسلام ميسور بوده ومتضمن رشد وتعالي زن در عرصه هاي مختلف است.
مديركل زندانهاي قزوين در ادامه خاطرنشان كرد: حجاب اسلامی مهمترين دستاورد ارزشمند انقلاب است و بر حفظ جایگاه و نقش زنان در جمهوری اسلامی تأكيد دارد.
وي گفت: با توجه به نامگذاری امسال به عنوان خلق حماسه سیاسی و اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری، بانوان نيز باید در رویدادهاي بزرگ و سرنوشت ساز حضور پیدا کنند و تاثیرگذار باشند.
مديركل زندانهاي قزوين اعلام كرد: بمناسبت هفته گرامیداشت زن و مقام مادر همایشي با عنوان زن، تریبت و تحکیم بنیان خانواده با حضور بانوان شاغل درمجموعه زندانهاي استان در زندان مركزي برگزارمي شود.
در پایان اين مراسم از بانوان نمونه شاغل در اداره كل زندانهاي قزوين تقدير شد.
قزوین - خبرگزاری مهر: مديركل زندانهاي قزوين گفت: حضور زنان در عرصه هاي اجتماع بدون ایجاد خلل در کانون خانواده ارزشمند است.
به گزارش خبرنگار مهر، حميدرضا فراست طلب روز سه شنبه در جلسه شوراي اداري و مراسم بزرگداشت روز زن در اداره زندانهای قزوین اظهارداشت: با نگاهي دقيق و عميق به تمام ابعاد وجودي زن، وظائف و نقشهاي تعالي بخش آن در نهاد خانواده روشن مي شود.
نظر شما