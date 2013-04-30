به گزارش خبرنگارمهر، حسین مظفر معاون نظارت مجلس شورای اسلامی و رئیس ستاد ائتلاف پیشرفت در همایش معتمدین شهر تهران که در مسجد امیر المومنین برگزار شد با بیان اینکه نظامی که در این کشور بر پا شده نظام بدیع و نوینی است افزود: در دنیا چنین نظامی نداریم با دو رکن اسلامیت و جمهوریت که اسلامیت مشروعیت بخش نظام و بخش دیگر وظیفه مقبولیت را بر عهده دارد.

وی با بیان اینکه نظام ما دموکراس با تئوکراسی را ترکیب کرده گفت: این یعنی هم مردم گرایی هم خدا گرایی در اصل همان مردم سالاری دینی است.

مظفر هدف از حضور مردم در انتخابات را الهی دانست و افزود: مشروعیت این نظام از خداست و افرادی که از سوی خدا حاضرند و مقبولیت ان هم به خاطر حضور شما در طول 34 سال در پای صندوق رای است.

نماینده مجلس با بیان اینکه ما هم به اسلامیت و هم جمهوریت توجه می‌کنیم تصریح کرد: اسلام همانند روح و جمهوریت مانند جسم است لذا نه این جسم بدون روح می‌تواند سعادتمند باشد نه روح بدون جسم.

مظفر با اشاره به اینکه افتخار نظام اینست که مردم پای نظام ایستاده‌اند افزود: رمز و راز موفقیت برای عبور از بحران در این 34 سال تمسک شما به اسلام اطاعت از ولی فقیه و حضور در عرصه سیاسی،اجتماعی است. درود به مردم ایران که با همه مشکلات معیشتی برای ارتقا نظام سیاسی چیزی کم نگذاشتند.

وی با بیان اینکه مشارکت در انتخابات بیشتر از گذشته بوده ادامه داد: از طرف دیگر گرد یاس و ناامیدی به چهره بدخواهان می‌پاشید. کسانی که برای عزت و سربلندی تصمیم گرفته‌اند باید تا آخر بایستید.

رئیس ستاد ائتلاف پیشرفت با بیان اینکه شیاطین علیه ما بسیج شده‌اند افزود: پیروزی بر فتنه‌ها در گرو همین ماندن بر میثاق و پیمان است هرگز نباید کوتاه بیایید اگر مردم خسته باشند و پای صندوق رای نیایند حتما وضیعتمان بدتر می‌شود.

وی با بیان اینکه همه منتظرند ببینند چند نفر در انتخابات حضور پیدا می‌کنند افزود: یکی از روزهایی که در مجمع تشخیص بودیم، هاشمی از جلیلی سوال کرد بالاخره جواب آنها چیست که آقای جلیلی گفت آنها منتظر انتخابات هستند.

مظفر محور تصمیم سازی در کشور را بر مبنای آرا عمومی دانست و گفت: بر اساس اصول قانون اساسی این افتخار در کشور ما هست که همه مسئولیت ها توسط مردم انتخاب می‌شود، رهبری به صورت غیر مستقیم توسط مردم ریاست جمهوری مجلس خبرگان شوراها قانون اساسی انقلاب اسلامی توسط مردم.

مظفر با بیان اینکه از دیدگاه ما بمب هسته‌ای حرام است افزود: رهبر معظم فرمودند در دکترین ما بمب هسته‌ای حرام است به کارگیری بمب هسته ای حرام است ما مثل آنها بی دین نیستیم تا در هیروشیما نسل‌ها را نابود کنیم بمب هسته‌ای ما شما هستید آنها از شما حضور در پای صندوق رای می‌ترسند.

نماینده مجلس ضمن انتقاد از حضور افراد زیاد به عنوان کاندیدا گفت: در این انتخابات افراد زیادی اعلام نامزدی کردند که باید توانمندی داشته باشند حضرت آقا فرمودند باید ظرفیت خود را بسنجید آدم اخلاقی و متدین هم انسان توانمند و قدرتمند.

وی ادامه داد: متاسفانه با تهدید بیگانه مواجه شدیم از طرفی با بی عقلی‌ها و سو مدیریت به جای حل مشکلات به سمت حاشیه سازی رفتیم لذا فرایند اصلاح مدیریت انتخابات است.

مظفر به انتخابات شوراها اشاره کرد و گفت: عده‌ای شوراها را به مسخره گرفتند ما در شوراها خواننده نمی‌خواهیم ما در شورا تکواندو کار و کشتی گیر و بازیگر نمی‌خواهیم نمی‌دانیم چه کسانی آنها را به صحنه آورده‌اند. البته ورزشکاران و هنرمندان برای ما بسیار محترم هستند ولی باید وظیفه خود را انجام دهند ما برای شورا انسانهای توانمند می‌خواهیم که مدیریت شهری را متوجه شوند.

