ابراهيم حسن بيگي : " دولت آينده " مستقيما به نويسنده و ناشر سوبسيد ندهد









اين نويسنده در گفت وگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : امروزه طي اين دو دهه ، هيچكدام از خواستها و توقعاتي كه به حق بوده و از سوي نويسندگان مطرح شده ، توسط دولتهايي كه بر سر كار آمدند ، مورد توجه قرار نگرفته است. تنها حمايتي كه در عرصه كتاب انجام گرفته بحث حمايت از ناشران است كه در ارتباط با كاغذ و وام و ... كه مربوط به امور نشر است و احتمال داده مي شد كه اين حمايتها به امور نشر ، كمك غير مستقيمي به نويسنده باشد چرا كه فروش كتاب نويسنده را تسهيل مي كند، اما عملا شاهد بوديم كه اين امكانات تنها به سود ناشران بوده و تاثيري در شمارگان و فروش كتاب نداشته است به طوري كه فروش و شمارگان كتاب نيز پايين آمده است.



ابراهيم حسن بيگي تصريح كرد : طرح هايي كه براي امور نشر ومولفين وجود داشته ، نتيجه اي را براي نويسندگان نداشته است، بنابراين انتظارات زيادي از دولت آينده نمي توان داشت، به هر حال همه دولت هاي مي آيند وعده مي دهند و مي روند به خصوص دولت آقاي خاتمي كه خود را يك دولت فرهنگي مي دانست و خود نيز يك شخصيت فرهنگي بود و احتمال داده مي شد كه اين حمايتها تاثيرگذار باشد ، البته دولت ميلياردها تومان در اين زمينه هزينه كرد اما به نظرمي رسد كه نتيجه جدي به دست نيامد بلكه يك تعدادي از ناشرين كشور را فربه كرد و سودي متوجه نويسندگان نشد، درحالي كه نويسندگان به وجود آورنده اثر هستند و به عنوان خالق اصلي اثرمطرح مي شوند اما ديگران كه محصول فرهنگي را به عنوان ناشر عرضه مي كنند سود كاران تري نصيبشان مي شود و اين نشان مي دهد كه اين حمايت ها موفقيت آميز نبوده است.



وي كه كتاب " ريشه در اعماق " را نوشته است ، اضافه كرد : پيشنهاد من اين است كه اگردولت مي خواهد هزينه اي را صرف امور نشردر كشور كند ، نبايد به هيچ وجه سوبسيدي را مستقيما به نويسنده و ناشر تزريق كند، بلكه بايد به آنها كمك كند به اين طريق كه فرهنگ كتاب خواني در كشور را گسترش دهند، يعني بايد اين سوبسيد را به خريدار كتاب اختصاص دهند نه به مولف و ناشر كتاب و اگراين حمايت دولت متوجه خريدار شود، خريدار با توجه به ارزان تر بودن كتاب بيشتركتاب خريداري و مطالعه مي كند بنابراين به نفع نويسنده و ناشر هم مي باشد و به طور كلي به گسترش فرهنگ كتابخواني كمك مي شود.



حسن بيگي : اگر دولت حمايت و سوبسيد خود را صرف تبليغ و معرفي كتاب در جامعه كند قطعا به گسترش فرهنگ كتابخواني كمك كرده است .

وي خاطرنشان ساخت : امروزه هر كلايي درجامعه توليد مي شود ، تبليغ نيز مي شود و هزينه هاي كلاني نيز صرف اين موضوع مي شود و مي دانند كه بعد از دراز مدت قطعا به سود هم خواهند رسيد اما در حوزه كتاب به اين صورت نيست وقتي يك كتاب منتشر مي شود هيچ كس از حضوركتاب اطلاعي پيدا نمي كند و كتاب در كتابخانه ها گرد وخاك مي خورد چرا بايد اينطور باشد؟ اگر دولت حمايت و سوبسيد خود را صرف تبليغ و معرفي كتاب در جامعه كند قطعا به گسترش فرهنگ كتابخواني كمك كرده است ، چرا كه دولت بزرگترين ابزار تبليغاتي كه همان صدا و سيما است در اختيار دارد كه مي تواند با كمك آن نقش كتابخواني را در فرهنگ پررنگ كند، مشكل عمده نويسنده ها كه متضرر آنها نيز مي باشد كتاب خواندن نبودن جامعه امروز است وقتي كتاب خواني درجامعه رونق پيدا كند قطعا امور نشر نيز رونق پيدا خواهد كرد.

اين نويسنده ياد آور شد: طرح هايي در گذشته مطرح شده اما هنوز به اتمام نرسيده است كه قطعا مي تواند كمكي به اهل قلم باشد مانند حمايت مادي از نويسندگان ومدرك معادل به نويسندگان و ... مثلا " مدرك معادل " ، در قانون آمده است كه تمام هنرمندان مي توانند ازمدرك معادل استفاده كنند به جز اهل قلم و( شاعر - نويسنده ) ! نمي دانم چرا سالهاي قبل از انقلاب اهل قلم را نديده اند و امروزه بر اثر تلاش دوستان اهل قلم و نهادهاي ادبي از جمله انجمن اهل قلم امكاناتي در اين زمينه صورت گرفته و در نهايت به اين نتيجه رسيده ايم كه اميدوارم به زودي به سرانجام رسد و در اين صورت به نوعي از اهل قلمي كه مدرك تحصيلي بالايي ندارند تجليل مي شود به طوري كه اينان متخصص و اهل فن هستند و بايستي از مدرك معادل استفاده كنند تا تهيداتي برايشان فراهم آيد.



ابراهيم حسن بيگي اضافه كرد : دولت هايي كه تشكيل مي شوند در حوزه فرهنگ بايد از كارشناسان متخصص و اهل فن در اين امور استفاده كنند ، در صورتي كه در وزارت ارشاد و مقامات مشابه آن نويسنده اي را به عنوان كارشناس و يا نزديك به وزير درحال فعاليت نخواهيم ديد و مشاورين متخصص و اهل فن نيستند ، كساني كه در حال فعاليت هستند عموما كساني هستند كه اطلاعاتي در اين خصوصي ندارند و يا صرفا مدرك دكتراي ادبيات دارند ، در صورتي كه نويسندگان هم مي توانند دردانشگاه ها تدريس كنند . به نظر مي رسد كه مديران فرهنگي در انتخابات كارشناسان ومشاوران از اهل قلم بيشتر بايد استفاده كنند و در انتخاب نيزدقت لازم را داشته باشند.