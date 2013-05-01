به گزارش خبرنگار مهر از یاسوج، روح الله احمدزاده کرمانی سه شنبه شب در جمع اصحاب رسانه کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهدای نشان فرهنگ به مشایی از سوی رییس جمهور، اظهار داشت: در حوزه فرهنگ و هنر کشور، ظرفیت‌ها و انسان‌هایی بزرگی هستند که عمرشان را در این حوزه و در راستای حفظ هویت فرهنگی کشور صرف کرده‌اند.

احمدزاده افزود: خیلی از این افراد شایسته این نشان بودند و خوب بود این نشان به اهلش و کسانی داده می‌شد که در زمینه بروندادهای فرهنگی در کشور نقش آفرینی می‌کردند.

جای مشایی بودم نشان رییس‌جمهور را نمی پذیرفتم

وی با بیان اینکه اگر جای مشایی بودم این نشان را قبول نمی‌کردم، گفت: اگر رییس جمهور این نشان را به من می‌داد، آن را نمی‌پذیرفتم و حتی خجالت هم می‌کشیدم زیرا کسی باید نشان فرهنگ بگیرد که عمرش را صرف فرهنگ این کشور کرده باشد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور همچنین با انتقاد از برگزاری میتینگ ورزشگاه آزادی گفت: اگر من رییس سازمان بودم 100درصد با برگزاری این برنامه آن هم در نزدیکی انتخابات مخالفت می‌کردم.

وی بیان داشت: نباید بیت‌المال صرف این کارها شود و از طرفی وقتی در این زمان چنین برنامه‌ای برگزار می‌شود همه ذهنشان به سمت تبلیغات انتخاباتی می‌رود.

احمدزاده بیان کرد: اگر به جای احمدی‌نژاد بودم، با مدل خود او 20هزار نفر از شورای اداری کشور را دعوت می‌کردم تا حداقل مشکل 20هزار نفر در کشور را حل کنند و این بهترین تبلیغ برای احمدی‌نژاد بود.

استاندار سابق فارس همچنین در خصوص نامه استانداران در زمان خانه نشینی احمدی‌نژاد گفت: در آن زمان ما به دنبال این بودیم که نشان دهیم احمدی‌نژاد سرباز ولایت است و خانه نشینی او در اعتراض به اصولگرایان و منتقدان بود.

وی با بیان اینکه قرار نبود این نامه رسانه‌ای شود، اظهار داشت: ما می‌خواستیم بگوییم احمدی‌نژاد با ولایت است و خیلی از استانداران نامه را که دیدند گفتند خوب است و متن آن را تایید کردند.

احمدزاده بیان داشت: به دنبال این بودم که نگذارم عده‌ای که می‌خواهند از احمدی‌نژاد انتقام بگیرند، بیایند وسط و روی اذهان تاثیر بگذارند.

درمقابل دولتی که جریان انحرافی رییس و وزیر آن شود می ایستم

وی تصریح کرد: اگر روزی به این جمع بندی برسم که احمدی‌نژاد در برابر ولایت است قطعا به جانش می‌افتم. وی با بیان اینکه من هم اکنون تنها به جان حلقه انحرافی افتاده‌ام، گفت: هنوز هم شروع نکرده‌ام و حرف‌های کلی می‌زنم اما اگر لازم شد از این جریان رمزگشایی می‌کنم.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری گفت: احمدی‌نژاد اگر می‌خواهد دولت درست کند نیکزاد، الهام، صالحی، ثمره هاشمی، سعید جلیلی را معرفی کند.

وی افزود: اگر امروز احمدی نژاد این ها را معرفی کند از امروز تمام ظرفیتم را پای احمدی‌ژاد می‌گذارم اما 100درصد در مقابل دولتی که جریان انحرافی می‌خواهد رییس و وزیر آن شود، می‌ایستم.

جبهه پایداری مرا در اجرای عدالت تنها گذاشتند

احمدزاده همچنین با بیان اینکه به لنکرانی هم انتقادات جدی دارم، اظهار داشت: اگر حرف نمی‌زنم به خاطر این است که نمی‌خواهم با 10 نفر درگیر شوم.

وی اظهار داشت: دوستان جبهه پایداری یادشان نرود که زمانی که من در استان فارس بودم و حرف‌هایی زدم، حمایت نکردند و یک جوان حزب اللهی را در ماجرای عدالت خواهی تنها گذاشتند.

وی همچنین در خصوص آینده احمدی‌نژاد گفت: احمدی‌نژاد انسان آرامی است و پس از ریاست جمهوری به دانشگاه می‌رود و تا سال 96 در دانشگاه تدریس می‌کند.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری همچنین در خصوص پیش‌بینی خود از آرایش سیاسی نیروها در انتخابات گفت: عارف از سوی اصلاح‌طلبان منطقی و ولایتی از سوی اصولگرایان معرفی خواهد شد و محسن رضایی از طیف مستقل‌ها خواهد آمد.

وی افزود: دولت هم انشاءالله گزینه‌ای سالم و حزب اللهی معرفی می‌کند و جبهه پایداری هم به سیستم اصولگرایی می‌پیوندد و قالیباف را هم مجاب می‌کنند که نیاید.