فيلم سينمايي" آي سودا "، نگاه جديدي به يك افسانه قديمي آذري است

"بابك شيرين صفت" كارگردان سينما، ضمن بيان اين مطلب درگفت وگو با خبرنگارسينمايي "مهر"، درمورد ساخت اولين فيلمش گفت : براي ديدن و انتخاب لوكيشن ها به اتفاق "ناصرشفق"، تهيه كننده فيلم، سفري به جمهوري آذربايجان و باكو داشتيم و قراراست تا اواسط تابستان ساخت فيلم را آغاز كنيم .

وي درادامه افزود: نام فيلم "آي سودا" است كه نام فارسي آن "ماه درآب" است و در واقع يك ورسيون جديد، از يك افسانه قديمي آذري است و در كنارآن به مسئله آوارگان جنگ قره باغ هم پرداخته مي شود .

"بابك شيرين صفت" درمورد عواملي كه حضورشان در"آي سودا" قطعي شده است ، گفت : با مسعود سلامي وتورج اصلاني براي انجام فيلمبرداري فيلم ، صحبت هاي انجام داده ام ، كه هنوزهيچ چيزقطعي نيست ، ولي و به احتمال زيادتر، با مسعود سلامي به توافق خواهيم رسيد و روح جعفربگلو به عنوان صدابردارو سعيد بهرام آبادي به عنوان دستيارگارگردان و جواد شفق به عنوان مديرتوليد حضورشان قطعي شده است.

قابل ذكراست بابك شيرين صفت سابقه ساختن چندين فيلم كوتاه را دارد وفيلم "قطارساعت صفر" او، از تعدادي از جشنواره هاي داخلي و خارجي برنده جوايز شده است .