معاملات رسمی نقل و انتقال املاک و خودرو 11 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، آمارهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نشان می‌دهد: در سال 1391 بیش از 21 میلیون و 442 هزار سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده که نسبت به سال قبل 5 درصد کاهش داشته است.

در همین حال، اسناد تنظیمی مربوط به نقل و انتقالات املاک و خودرو از جمله ثبت معاملات قطعی غیر منقول 11 درصد رشد و وکلاتنامه های تنظیمی مربوط به فروش املاک نیز 23 درصد رشد داشته است،

همچنین معاملات قطعی منقول و وکالتنامه های فروش خودرو در سال 91 نسبت به سال گذشته به ترتیب 8 و 3 درصد رشد داشته، به عبارت دیگر کاهش 5 درصدی مجموع معاملات ثبت شده مربوط به سایر اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است.