فعاليت عملي دانشگاهها پاسخگوي كار در آزمايشگاهها نيست

دكتر رعنا اميني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: بسياري از مسوولان آزمايشگاه تمايل دارند با افراد داراي سابقه فعاليت آزمايشگاهي همكاري كنند چون فعاليت عملي و داشتن تجربه در اين خصوص از اهميت زيادي برخوردار است.

وي ادامه داد: اگرچه فارغ التحصيلان اين رشته، دانش به روز تري دارند اما چون امكان فعاليت عملي زيادي در دانشگاه نداشته اند بازهم بايد براي آنها توسط مسوولان آزمايشگاه رفرانس دوره هاي آموزشي گذاشته شود چون نمي توانند بدون داتشن تجربه و سابقه كار و بلافاصله پس از فارغ التحصيلي، پاسخگوي بيمار باشند.

اميني تصريح كرد: ساعات عملي در نظر گرفته براي اين دانشجويان بسيار اندك بوده و تعداد زياد اين دانشجويان جوابگو باعث مي شود كه فقط تعداد كمي از انها بتوانند در ساعات در نظر گرفته شده فعاليت عملي داشته باشند به همين علت براي انجام كار در آزمايشگاه ها تجربه كافي ندارند بنابراين بايد با تحت پوشش قرار گرفتن توسط يك متخصص، تجربه لازم را بدست آورده و نقاط ضعف آنها رفع شود تا پس از آن وارد فرآيند فعاليت هاي آزمايشگاهي شوند.

اميني در خصوص كيفيت توليدات وسائل آزمايشگاهي در كشور گفت: تحريم اقتصادي كشور از سوي آمريكا موجب پيشرفت توليدات وسائل آزمايشگاهي نظير كيت هاي مصرفي و افزايش كيفيت آنها شده به گونه اي كه برخي از اين وسائل قابل رقابت با توليدات كشورهاي پيشرفته است.

وي ادامه داد: با وجود توليد برخي از تجهيزات پيشرفته آزمايشگاهي در كشور در اين زمينه هنوز نياز به واردات وجود دارد كه بر اساس قانون اين وسائل در آزمايشگاه رفرانس مورد بررسي قرار گرفته و پس از تائيد، مجوز ورود و توزيع در كشور آن داده مي شود.

اميني در خصوص قاچاق تجهيزات آزمايشگاهي به كشور گفت: هم اكنون مسوولان در وزارت بهداشت در صدد جلوگيري از قاچاق وسائل و تجهيزات آزمايشگاهي به كشور هستند البته با وجود افزايش توليدات داخلي و وجود نمايندگي هاي خارجي در كشور، قدرت قاچاق اين كالاها به كشور كاهش يافته است چون خريداران اين كالاها به دنبال خدمات پس از فروش هستند اما اين لوازم در ايران نمايندگي رسمي ندارد بنابراين خدمات پس از فروش هم شامل آن نمي شود به همين علت استفاده كنندگان اين لوزام كمتر سراغ آنها مي روند.

وي ادامه داد: اين لوازم وارد شده از راه قاچاق به ويژه كيت ها اغلب توسط مسافران و از راه جزيره كيش وارد كشور مي شود كه البته چون ممكن است با عدم رعايت نكات لازم در هنگام حمل و نقل، اين لوازم مورد آسيب و يا ضربه قرار گرفته و همچنين به علت عدم نگهداري در دماي ضروري اين كيت ها ممكن است قابليت استفاده را نداشته باشند و در صورت استفاده از آن باعث بروز خطاي آزمايشگاهي شود.