ايتاليا نيروهاي خود را از عراق خارج مي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه "اينديپندنت"، سيلويو برلوسكوني نخست وزير ايتاليا با اعلام تصميم خود براي خروج نيروهاي ايتاليايي از عراق تصريح كرد كه اولين گروه از اين نيروها در ماه سپتامبر از عراق خارج مي شوند.

ايتاليا در حدود 3000 نيرو نظامي در عراق دارد كه اين نيروهاي در منطقه ناصريه در جنوب عراق مستقر هستند و بنا به اظهارات نخست وزير ايتاليا اولين گروه نظاميان 300 نفر خواهد بود كه تا سه ماه ديگر از عراق خارج مي شوند.

به نوشته روزنامه اينديپندنت، در پي انفجارات متعدد روز پنجشنبه در مركز لندن گروهي تحت عنوان " جهاد القاعده در اروپا" با انتشار بيانيه اي مسئوليت انفجارهاي لندن را بر عهده گرفتند و در نامه اي خواستار خروج نيروهاي ايتاليايي و دانماركي از عراق شدند.

دولت ايتاليا علي رغم خواست مردم اين كشور، حدود سه هزار نيرو را در منطقه الناصريه در جنوب عراق پياده كرده است.

لازم به يادآوري است كه از آغازتهاجم به عراق، رم يكي ازهم پيمانان نزديك آمريكا بشمار مي آمده تا آنجا كه درمراحل مختلف اين جنگ، دولت برلوسكني بارها به دليل حضور دراين ميدان و همراهي با واشنگتن مورد انتقاد شديد محافل سياسي اين كشور قرار گرفت اما پس ازحادثه قتل نيكلا كاليپاري مامور اطلاعاتي ايتاليا درعراق روابط دو كشور به سردي گراييد.